Omán descarta tasas de tránsito en el Estrecho de Ormuz

Mascate, 25 jun.- El ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Badr Al-Busaidi, afirmó hoy que garantizar la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz constituye una responsabilidad especial de su país.

El canciller omaní realizó esas declaraciones durante la reunión ministerial conjunta entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Estados Unidos, celebrada en Baréin, según informó la Agencia de Noticias de Omán.

Al-Busaidi ratificó el respaldo del Sultanato al memorando de entendimiento suscrito entre Washington y Teherán y subrayó la necesidad de que ese proceso contribuya a consolidar la paz, restablecer la libertad de navegación y garantizar un paso seguro por esa vía marítima estratégica.

El pronunciamiento ocurre tras la entrada en vigor, el 18 de junio, del memorando bilateral entre Estados Unidos e Irán y el inicio de negociaciones encaminadas a alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado el 28 de febrero.

Durante las hostilidades, Irán lanzó ataques contra Israel y otros países de la región que, según Teherán, tenían como objetivo bases e intereses estadounidenses. Los Estados afectados condenaron esas acciones tras reportarse víctimas civiles y daños en infraestructuras.

El Estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del comercio mundial de petróleo transportado por mar, por lo que cualquier alteración de la seguridad en esa ruta tiene repercusiones internacionales.

El Ministerio de Transporte de Omán anunció el miércoles que coordinó con la Organización Marítima Internacional la posibilidad de establecer un corredor marítimo temporal en el estrecho, para lo cual los buques deberán realizar las coordinaciones correspondientes.

Por su parte, la Administración de la Vía Navegable del Golfo de Irán divulgó condiciones para el tránsito de embarcaciones durante el período transitorio de 60 días previsto en el memorando.

La entidad indicó que los buques podrán obtener autorización si presentan sus solicitudes con al menos 48 horas de antelación y precisó que se aplicará una exención temporal de las tasas vinculadas con servicios de seguridad, protección ambiental y resguardo.

Sin embargo, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica rechazó cualquier ruta alternativa que no cuente con coordinación plena con Teherán, al considerarla peligrosa e inaceptable.

La fuerza naval iraní insistió en que las rutas designadas por el país son las únicas habilitadas para el tránsito seguro y pidió mantener comunicación directa con sus unidades navales, en particular a través del Canal 16.