jueves 25 junio 2026
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Venezuela con más de 16 horas de sacudidas ininterrumpidas

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Prensa Latina
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Caracas, 25 jun.- Venezuela alcanza ya 16 horas de sacudidas que ocurren de manera casi ininterrumpida, a juzgar por los reportes divulgados hoy por la Fundación de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

De acuerdo con la entidad, solo en las últimas cinco horas se reportaron una veintena de movimientos telúricos que oscilan entre los entre 2,1 y 3,6 grados en la escala de Richter.

Apenas entre las 4:00 y las 5:00 (hora local) hubo ocho temblores, según los datos de Fuvisis.

La mayoría de ellos, detalla el organismo, se reportan en La Guaira, y un número considerable de ellos afecta a Naiguatá, una parroquia del municipio Vargas, en el mismo estado.

Las réplicas ocurren después de que dos sismos de gran intensidad estremecieran la víspera la región central de Venezuela, específicamente el estado Carabobo, pero que afectó a vastas zonas de la nación.

El primero, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro en Morón, municipio Juan José Mora, y el segundo, ocurrido 39 segundos después, se registró en el municipio Montalbán.

De acuerdo con expertos, en Venezuela tiembla constantemente porque está ubicada en el límite de choque entre dos grandes placas tectónicas: la Placa del Caribe y la Placa de América del Sur.

Este contacto, apuntan, genera un sistema de fracturas en la corteza terrestre conocidas como fallas geológicas, las cuales acumulan energía que se libera bruscamente en forma de terremotos.

Antes de los de ayer, el último temblor de gran intensidad registrado en Venezuela ocurrió el 21 de agosto de 2018.

Tuvo una magnitud de 7,3 y su epicentro se localizó cerca de Yaguaraparo, en el estado Sucre, en la región oriental.

Hasta el momento, los temblores de la víspera ocasionaron la muerte a 164 personas y heridas a otras 971, además de cuantiosos daños materiales, según reportes de fuentes gubernamentales.

El estado de emergencia nacional fue decretado formalmente por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, mientras siguen las labores de rescate tras la catástrofe.

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Comentarios
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Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
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