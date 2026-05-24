Mentira es el arma de EEUU en ofensiva contra Cuba

La Habana.— El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, denunció que la administración de Estados Unidos intensifica su hostilidad contra su país recurriendo a «su arma más antigua: la mentira».

En un mensaje publicado en la red social X, el dirigente cubano afirmó que esta arremetida difamatoria «no es casualidad, sino parte de una práctica oscura que históricamente utiliza acusaciones fraudulentas para justificar agresiones militares contra países soberanos».

Morales señaló que mientras Washington manipula descaradamente al ofrecer una supuesta «ayuda humanitaria» de 100 millones de dólares, las acciones demuestran la realidad: un recrudecimiento del bloqueo, la imposición de sanciones secundarias para impedir la llegada de combustible y una narrativa belicista alimentada por la prensa hegemónica.

En otro mensaje en la plataforma digital, subrayó que el gobierno de Estados Unidos, a través de su bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba durante más de seis décadas, es «el principal responsable de las dificultades que enfrenta el pueblo cubano».

Afirmó Morales que «esta política criminal, reforzada por las órdenes ejecutivas recientes, en especial la decretada el 1 de mayo, viola el derecho internacional y constituye un acto de genocidio económico al obstaculizar el acceso de Cuba a combustibles, alimentos, medicinas, tecnología y fuentes de financiamiento».

El dirigente advirtió que cada dificultad cotidiana, desde apagones hasta desabastecimiento, tiene su origen en esta guerra económica unilateral.

«Mientras Estados Unidos mantenga su política criminal contra la isla, el pueblo cubano seguirá padeciendo obstáculos artificialmente creados», concluyó.