Jornadas de higienización se  realizan en San Luis

En San Luis por estos días, trabajadores de diversos sectores, Educación, Cultura, el INDER entre ellos, se unen a vecinos en las comunidades para apoyar a trabajadores de Comunales en labores de embellecimiento y saneamiento.

De tal manera se barren calles, se chapean áreas y se recogen desechos.

Ante la carencia de recursos que enfrenta el sector de Comunales, la contribución de los sanluiseros se hace notoria. Todo para asegurar un ambiente higiénico desde la premisa del movimiento «Mi barrio participativo».