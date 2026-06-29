lunes 29 junio 2026
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Jornadas de higienización se  realizan en San Luis

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Margarita Piedra Cesar
Jefa de redacción digital

En San Luis por estos días,  trabajadores de diversos sectores,  Educación, Cultura, el INDER entre ellos, se unen a vecinos en las comunidades para apoyar a trabajadores de Comunales en labores de embellecimiento y saneamiento.

De tal manera se barren calles, se chapean áreas y se recogen desechos.

Ante la carencia  de recursos que enfrenta el sector de Comunales, la contribución de los sanluiseros se hace notoria. Todo para asegurar un ambiente higiénico desde la premisa del movimiento «Mi barrio participativo».
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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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