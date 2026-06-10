Estudiantes cubanos destacan en Olimpiada de Matemáticas e Informática

Una medalla de plata y dos de bronce fue el resultado obtenido por la delegación de Cuba en la IV Olimpiada Internacional Al Khwarizmi de Matemática e Informática, concluida en Uzbekistán.

A propósito de este resultado, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Ministro, felicitó a los estudiantes y destacó que el resultado constituye un logro relevante para Cuba, que participó por primera vez en ese certamen. Extendió, además, sus felicitaciones a los entrenadores de los jóvenes.

En el evento compitieron 221 estudiantes de 16 países, y Cuba fue la nación latinoamericana con más preseas, tres en total, seguida por Venezuela con una, según confirmó un reporte de Prensa Latina.

En Informática, Mauricio Cruz alcanzó la medalla de plata, mientras Andy Ernesto Sánchez obtuvo la de bronce, ambos de noveno grado del Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas Ernesto Guevara, de Villa Clara.

Asimismo, Alejandro Martínez, estudiante del centro escolar Máximo Gómez, de Camagüey, también de noveno grado, logró la medalla de bronce en Matemática.

La delegación cubana estuvo integrada por ocho estudiantes de noveno y décimo grados, menores de 15 años y medio, organizados en dos equipos de cuatro integrantes cada uno.

Los equipos fueron guiados por Leonides Rodríguez, profesor de Informática del preuniversitario Ernesto Guevara, y Carlos Rafael Sebrango, docente de Matemática de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí.

La primera participación de Cuba en la Olimpiada Al Khwarizmi evidenció la preparación de sus estudiantes y permitió alcanzar resultados significativos en un certamen de alto nivel.

A propósito de este evento, Cuba el próximo 20 de junio acogerá en la Universidad de Ciencias Informáticas y la Marta Abreu de Las Villas la Olimpiada Iberoamericana de Informática con la participación de estudiantes de más de una docena de países.