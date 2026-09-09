Cubanas del voleibol a pelear como un León

En esa ciudad de México, abrirán contra Estados Unidos, el día 11, la Copa Panamericana de voleibol

Animada por su reciente medalla de bronce en el Campeonato Continental Norceca de voleibol femenino, Cuba enfrentará a Estados Unidos en la apertura de la Copa Panamericana, el 11 de este mes, en León, México.

La ciudad recibe el evento por segunda ocasión, después de ser sede en 2024. Las antillanas debutarán frente a las estadounidenses, en el Domo de la Feria, a las 6:00 p.m. hora local, en jornadas que comenzarán a partir de las 2:00 p.m.El programa de las cubanas, en el grupo B, continuará contra Guatemala, México y Costa Rica.

Por la zona A rivalizarán Canadá, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, en una lucha en la que el primer lugar de cada agrupación avanzará directamente a las semifinales.

Las escuadras que finalicen segundas y terceras pasarán a los cuartos de final y esos partidos se disputarán el día 16, seguidos de las semifinales el 17 y las discusiones de las medallas el 18.

República Dominicana es el actual campeón del certamen, en 2025, y encabeza el medallero histórico con 19 preseas: seis de oro, diez de plata y tres de bronce, mientras Estados Unidos ostenta la mayor cantidad de premios dorados, con siete. Cuba obtuvo medallas de oro en 2002, 2004, 2005 y 2007.

En esta oportunidad, el elenco saldrá inspirado por su bronce correspondiente al Campeonato Continental, al superar a República Dominicana 3-0 (26-24, 25-17 y 25-18).