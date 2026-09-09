miércoles 09 septiembre 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cubanas del voleibol a pelear como un León

Picture of Granma
Granma
Órgano Oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

En esa ciudad de México, abrirán contra Estados Unidos, el día 11, la Copa Panamericana de voleibol

Animada por su reciente medalla de bronce en el Campeonato Continental Norceca de voleibol femenino, Cuba enfrentará a Estados Unidos en la apertura de la Copa Panamericana, el 11 de este mes, en León, México.

La ciudad recibe el evento por segunda ocasión, después de ser sede en 2024. Las antillanas debutarán frente a las estadounidenses, en el Domo de la Feria, a las 6:00 p.m. hora local, en jornadas que comenzarán a partir de las 2:00 p.m.El programa de las cubanas, en el grupo B, continuará contra Guatemala, México y Costa Rica.

Por la zona A rivalizarán Canadá, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y Venezuela, en una lucha en la que el primer lugar de cada agrupación avanzará directamente a las semifinales.

Las escuadras que finalicen segundas y terceras pasarán a los cuartos de final y esos partidos se disputarán el día 16, seguidos de las semifinales el 17 y las discusiones de las medallas el 18.

República Dominicana es el actual campeón del certamen, en 2025, y encabeza el medallero histórico con 19 preseas: seis de oro, diez de plata y tres de bronce, mientras Estados Unidos ostenta la mayor cantidad de premios dorados, con siete. Cuba obtuvo medallas de oro en 2002, 2004, 2005 y 2007.

En esta oportunidad, el elenco saldrá inspirado por su bronce correspondiente al Campeonato Continental, al superar a República Dominicana 3-0 (26-24, 25-17 y 25-18).

Destacadas
Brasil vuelve a hablar de “golpe”: ¿qué ocurre dentro del STF?
Un día como hoy: La noche en que la Burke se hizo eterna
FAO alertó sobre riesgos para la seguridad alimentaria mundial
Presidente de Colombia calificó a De la Espriella como apátrida
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios