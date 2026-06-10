miércoles 10 junio 2026
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Resaltan voluntad de Cuba de trabajar por bienestar y salud del pueblo

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Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, resaltó hoy la voluntad del Gobierno de continuar trabajando por el bienestar y la salud del pueblo, pese a las limitaciones provocadas por la política hostil de Estados Unidos.

   El Canciller subrayó, como muestra de este esfuerzo, la reactivación de la producción de 16 citostáticos para el Programa Nacional de Atención a Pacientes Oncológicos.

   A través de la red social X, Rodríguez Parrilla señaló que el resultado fue posible luego de un importante proceso inversionista en la Empresa Laboratorios AICA, perteneciente al Grupo de las Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas (Biocubafarma).

   Aseguró que cada fármaco producido en la planta representa soberanía, esperanza y el compromiso con el derecho a la salud de todos los cubanos.

   El jefe de la diplomacia cubana condenó las severas limitaciones económicas del país a causa del recrudecimiento extremo del bloqueo de Washington y un cerco energético sin precedentes.

   Al anunciar la reanudación, la pasada semana, Laboratorios AICA destacó que esta producción repercute directamente en la disponibilidad de citostáticos dentro del cuadro básico nacional, lo cual asegura un acceso más oportuno para los pacientes que requieren estos tratamientos.

   De acuerdo con la entidad, el proceso inversionista estuvo destinado a fortalecer los estándares regulatorios de la planta y el equipamiento.

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Comentarios
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