Desde Segundo Frente, celebración y compromiso por Raúl

Autor: Luis Alberto Portuondo

Hasta la cima de la loma de Mícara ascendieron 95 jóvenes santiagueros, «para constatar las condiciones de campaña que tuvieron los guerrilleros liderados por nuestro Raúl en los años 50, y así celebrar su 95 cumpleaños, a los que llega como líder al frente de la Revolución» comentó a Granma la estudiante de preuniversitario Vivianis Maura Ruiz Isaác.

Y es que en el municipio de Segundo Frente, por el que Raúl es diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1976, se han desarrollado múltiples actividades en homenaje a Raúl, las cuales «son de celebración y compromiso, no solo en estas históricas montañas sino en todo Santiago de Cuba», aseguró Yesenia Borrero Acuña, Primera Secretaria del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas.

En ese contexto se realizó, en el Mausoleo del II Frente Oriental Frank País García, la presentación de las Obras Escogidas de Raúl Castro, por Jorge Luis Aneiros Alonso, Director de la Oficina de Asuntos Históricos de la Presidencia de la República, en la que participaron la miembro del Comité Central del Partido y su Primera Secretaria aquí, Beatriz Johnson Urrutia, y el Primer Coronel Alberto Vázquez García, fundador del frente guerrillero y director del Complejo Histórico de Museos.

«Es muy significativo presentar estas Obras Escogidas en el lugar donde el entonces Comandante del Ejército Rebelde operó como guerrillero y organizó un pequeño estado revolucionario dentro de otro», destacó Aneiros Alonso, tras exponer las características del volumen que posteriormente fue presentado en la Universidad de Oriente (UO).

La vigencia de las declaraciones, mensajes, diarios y discursos del General de Ejército -así como prólogos y presentaciones de libros por él realizadas-, se equipara a la coherencia de su pensamiento y acción como integrante de la dirección de la Revolución «a la que ha dedicado más de 70 años, por eso estamos en una fecha y lugar exccepcionales», significó el Dr. C. Frank Josué Solar Cabrales, Presidente de la Cátedra Fidel Castro Ruz de la UO.

Y no faltaron testimonios como el de Marlenis Suárez Suñol, una campesina que, en 1993, sufrió un accidente que le provocó serias lesiones y, siendo enterado el General de Ejército, se llegó hasta la comunidad de Mangá «hizo todo lo posible para que me trasladaran hacia el Hospital Frank País en La Habana y en 1996 me invitó a las celebraciones por el 1ro. de Mayo; luego, en mi casa, indicó que se me edificara una vivienda en Mayarí para estar más cerca de los servicios médicos, y desde entoces ha sido como un padre».

En Mayarí Arriba, Raúl ha sido el primero en votar, en impulsar las tareas constructivas, productivas y los intercambios con el pueblo, «que lo eligió no solo como diputado, sino como su líder; no por gusto cuando viene a Mayarí es otro más», relató, visiblemente emocionada, Oralmis Samé Saud.

También se habló de Vilma, la fiel compañera de luchas y en la vida; y se hicieron analogías de hermanos como Antonio y José Maceo, y de Frank y Josué País, que bien se adecuan a Fidel y Raúl, este último devenido, además, en su mejor discípulo.

De manera que en las calles, espacios públicos y edificaciones de Segundo Frente se habla de Raúl; al tiempo que su imagen y expresiones como la contundente «sí se puede» están por doquier.

Asimismo, tanto en sitios emblemáticos como el otrora cuartel Moncada -donde entró victorioso cinco años, cinco meses y cinco días después de aquella histórica mañana de la Santa Ana de 1953-, como en instituciones culturales y educativas de toda la provincia, se ha exaltado al que continúa con el pie en el estribo como soldado de la Revolución.