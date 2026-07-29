miércoles 29 julio 2026
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Acuden Raúl y Díaz-Canel a período ordinario de la Asamblea Nacional

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El General de Ejército Raúl Castro Ruz, acude mediante videoconferencia al séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, está presente en el Palacio de Convenciones de La Habana.

  Esteban Lazo Hernández, Presidente de la ANPP resaltó la pertinencia del concepto de Revolución del Comandante en Jefe Fidel Castro para enfrentar los desafíos del contexto actual.

  Los diputados rindieron homenaje a la memoria del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el 21 de junio último en La Habana.

  Lazo Hernández dio a conocer a los diputados el programa de trabajo del parlamento este miércoles en el cual se informará sobre el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales que forman parte del Programa Económico y Social del Gobierno para este año.

   También se actualizará sobre la ejecución del Presupuesto del Estado en 2026 y se presentará la liquidación del correspondiente al 2025.

  En esta sesión del Parlamento, el Ministerio de Relaciones Exteriores profundizará sobre el contexto internacional.

   Se realizará además la toma de posesión de los diputados electos y los presentes debatirán los proyectos de Ley de tierra agropecuaria y forestal, organización de la Administración Central del Estado, la vivienda, código de trabajo y del sistema de identidad personal y domicilio.

  La Asamblea Nacional del Poder Popular es el órgano supremo del poder del Estado y representa el Poder Legislativo de la República de Cuba, de acuerdo a la Constitución de 2019, le corresponden las facultades legislativas y constituyentes de la nación.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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