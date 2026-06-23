martes 23 junio 2026
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Celebrará la Uneac los 65 años de Palabras a los intelectuales 

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En el contexto de la campaña Arte Fiel, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) desarrollará del 24 al 26 de junio una jornada de homenaje por el aniversario 65 de las históricas Palabras a los intelectuales.

   Según dieron a conocer sus organizadores, ese pronunciamiento de Fidel Castro Ruz (1926-2016) que marcó la política cultural de la Revolución cubana y dio origen a una etapa decisiva en las relaciones entre la creación artística y el proyecto social del país, será recordado a través de un amplio programa: presentaciones editoriales, exposiciones, conferencias, encuentros con creadores y propuestas escénicas. 

   La jornada comenzará el miércoles 24 con un homenaje a la recordada actriz y directora teatral Raquel Revuelta Planas (1925-2004), que incluirá en la sala Villena la presentación del título Los ojos de Raquel, de Julio César Ramírez, publicado por la Editorial EnVivo. 

   Para el jueves 25, fecha central de la conmemoración, se prevé la inauguración a las 10:00 a.m. en la sala Villena, de la exposición de carteles «Soldado de las ideas», dedicada al centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución.

   Seguidamente, el escritor y ensayista Abel Prieto ofrecerá una conferencia sobre la vigencia de Palabras a los intelectuales y su impacto en la cultura cubana contemporánea, momento que concluirá con un concierto de la Camerata Cortés, dirigida por Orlando Valle, Maraca. 

   Más tarde, sobre las 2:00 p. m., la galería Villa Manuela acogerá un encuentro con el artista Alejandro Gómez Cangas, a propósito de la exposición que exhibe en ese espacio.

   El viernes 26 concluirá la jornada con la presentación de la obra teatral Amor con amor se paga, bajo la dirección de Norah Hamze; seguida por la presentación del boletín Prometeo, dedicado en esta ocasión al Héroe Nacional de Cuba, José Martí (1853-1895), a cargo de Marilyn Garbey, presidenta de la Asociación de Artistas Escénicos de la Uneac.

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Comentarios
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