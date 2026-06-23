Unas 20 000 viviendas afectadas por el huracán Melissa en Santiago de Cuba han sido rehabilitadas

Autor: Luis Alberto Portuondo

Con la movilización de no pocos recursos humanos, materiales y financieros, desde los primeros días de noviembre del pasado año, no se ha detenido el proceso de rehabilitación del fondo habitacional afectado por el poderoso huracán Melissa, que en la provincia indómita ascendió a más de 103 000 viviendas dañadas.

No obstante, el cerco energético impuesto por el gobierno norteamericano contra Cuba ha incidido negativamente en la atención a los casos, «puesto que están diseminados por todo nuestro abrupto territorio y se hace muy complejo distribuir los recursos que, antes de la orden ejecutiva, eran llevados desde los puntos de venta hasta las casas», manifestó la directora de la Vivienda en Santiago de Cuba, Mariana Denis Rojas.

Para hacerle frente a tan difícil realidad, significó, «hemos recuperado unas 20 000, que son principalmente de los derrumbes parciales de techo, propiciada en gran medida por la ayuda procedente de países hermanos y de organizaciones internacionales que han entregado lonas, tejas de fibrocemento y de zinc».

En ese sentido, se ejecuta una estrategia que prioriza, en primer lugar, a quienes más lo necesitan, pero «todavía restan 83 000 casos, siendo los más complejos los 8 000 derrumbes totales y los 10 279 parciales, por lo que se hace necesario recalcar que los recursos a entregar no van a cubrir la totalidad de la afectación que tuvo el inmueble, pero sí garantizarán que los damnificados tengan, al menos, un local con para residir de manera temporal», precisó Denis Rojas.

De manera que la mencionada estrategia integra a varias entidades, incluso pequeñas empresas y cooperativas no agropecuarias, «para atender, en la medida de las posibilidades, a sus trabajadores o vecinos afectados; en tanto se potencia la producción local de materiales de la construcción y el uso de los recursos endógenos, principalmente en las zonas rurales y del Plan Turquino», concluyó.