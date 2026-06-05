Daily Cooper conquista el oro y establece marca personal en el Memorial Znamensky 2026

La cubana Daily Cooper conquistó hoy el oro en los 800 metros del Memorial Znamensky 2026 con 1:58.03 minutos, registro personal que confirmó su ascenso entre la élite del mediofondo internacional.

En la pista moscovita, Cooper tejió una carrera de precisión y coraje para imponerse en un cierre exigente que la separó por apenas 23 centésimas de la bareiní Nelly Jepkosgei. La final, de ritmo alto y tácticas afiladas, dejó a Jepkosgei con 1:58.26 en la segunda plaza, mientras la rusa Ekaterina Renzhina completó el podio con 2:00.03 ante su público.

Más allá del título, la marca de 1:58.03 reescribe la bitácora personal de la cubana al mejorar el 1:58.16 logrado en el Mundial de Tokio, hasta hoy referencia mayor de su progresión.

El resultado dibuja una curva ascendente en 2026, pues Cooper había dominado en Castellón con 1:59.83 y ahora recorta 1.80 segundos, una eternidad en la economía feroz de los 800 metros.

La actuación en el Memorial Znamensky, reafirma a la isla en el mapa del mediofondo y coloca a su exponente en plena madurez competitiva.

Con Moscú como escenario de consagración, la cubana afina su forma rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde su paso promete seguir marcando el compás.

Cuba en el Memorial de los Hermanos Znamensky 2026

Cuba participa del 4 al 6 de junio, en el estadio Luzhniki de Moscú, Rusia, en el Memorial de los Hermanos Znamensky 2026. La nómina cubana para el certamen en Rusia la componen importantes figuras.

El grupo está comandado por los triplistas con la campeona mundial Leyanis Pérez, Liadagmis Povea, y Andy Hechavarría.

Las vallas están representadas con Lisyanet Ruiz, Greisys Roble, y Jocelyn Echazábal, todas con marcas personales inferiores a los 13 segundos.

En la velocidad destacan Yunisleidis García (100m), Roxana Gómez (400m) y Daily Cooper (800m).

Completan el grupo miembros del área de lanzamientos: Liaris Sotolongo (Disco), Dianelis Delis (Bala), Juan Carley Vázquez (Bala), y Ronald Mencía (Martillo).