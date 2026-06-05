Daily Cooper conquista el oro y establece marca personal en el Memorial Znamensky 2026

La cubana Daily Cooper conquistó hoy el oro en los 800 metros del Memorial Znamensky 2026 con 1:58.03 minutos, registro personal que confirmó su ascenso entre la élite del mediofondo internacional.
En la pista moscovita, Cooper tejió una carrera de precisión y coraje para imponerse en un cierre exigente que la separó por apenas 23 centésimas de la bareiní Nelly Jepkosgei. La final, de ritmo alto y tácticas afiladas, dejó a Jepkosgei con 1:58.26 en la segunda plaza, mientras la rusa Ekaterina Renzhina completó el podio con 2:00.03 ante su público.
Más allá del título, la marca de 1:58.03 reescribe la bitácora personal de la cubana al mejorar el 1:58.16 logrado en el Mundial de Tokio, hasta hoy referencia mayor de su progresión.
El resultado dibuja una curva ascendente en 2026, pues Cooper había dominado en Castellón con 1:59.83 y ahora recorta 1.80 segundos, una eternidad en la economía feroz de los 800 metros.
La actuación en el Memorial Znamensky, reafirma a la isla en el mapa del mediofondo y coloca a su exponente en plena madurez competitiva.
Con Moscú como escenario de consagración, la cubana afina su forma rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, donde su paso promete seguir marcando el compás.
Cuba en el Memorial de los Hermanos Znamensky 2026
Cuba participa del 4 al 6 de junio, en el estadio Luzhniki de Moscú, Rusia, en el Memorial de los Hermanos Znamensky 2026. La nómina cubana para el certamen en Rusia la componen importantes figuras.
- El grupo está comandado por los triplistas con la campeona mundial Leyanis Pérez, Liadagmis Povea, y Andy Hechavarría.
- Las vallas están representadas con Lisyanet Ruiz, Greisys Roble, y Jocelyn Echazábal, todas con marcas personales inferiores a los 13 segundos.
- En la velocidad destacan Yunisleidis García (100m), Roxana Gómez (400m) y Daily Cooper (800m).
- Completan el grupo miembros del área de lanzamientos: Liaris Sotolongo (Disco), Dianelis Delis (Bala), Juan Carley Vázquez (Bala), y Ronald Mencía (Martillo).
El Memorial de los Hermanos Znamensky 2026 sirve de preparación a los atletas cubanos rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.