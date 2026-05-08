Reverencian a un icono de la actuación en Cuba: Verónica Lynn

El audiovisual «Muchos domingos para Verónica», que reverencia a un icono de la actuación en Cuba, se estrenará hoy en el capitalino cine Charles Chaplin, cual homenaje a quien ha consagrado su vida al arte de su país.

Verónica Lynn cumplió la víspera 95 años y el documental evoca una extraordinaria trayectoria en el cine, el teatro, la radio y la televisión, espacios donde sus múltiples personajes han cautivado a generaciones de cubanos y son referente de maestría escénica.

Desde los años 50 hasta hoy, ha iluminado escenarios, pantallas y memorias con su arte y entrega, destaca el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (Cnae), con la invitación a disfrutar de un audiovisual en el que convergen colegas de profesión, críticos y jóvenes intérpretes para agasajarla.

Se trata de una pieza coral de casi 50 minutos de duración, cuyo propósito trasciende lo biográfico para convertirse en un retrato de la Premio Nacional de Teatro y Televisión, dispuesta siempre a nuevos desafíos.

Producido por la Agencia de Representaciones Artísticas Caricatos y el Cnae, el documental está dirigido por Pedro Maytín, quien colaboró en el guion junto al dramaturgo, poeta y ensayista Norge Espinosa.

Transcurren los años y Verónica Lynn permanece fiel a aquello que tanto le apasiona; su vitalidad y amor a la escena desafían cualquier signo propio la edad para deberse al público en un acto de absoluto virtuosismo.