Resalta Morales Ojeda cohesión entre Partido, Fuerzas Armadas y pueblo

Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, resaltó hoy desde su perfil en la red social Facebook la importancia de la cohesión entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el pueblo como garantía de la defensa nacional.

El líder al frente de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro Ruz ha señalado que, ante cualquier escenario de amenaza, el pilar fundamental de la defensa no reside únicamente en la tecnología o las armas, sino en la capacidad de organización y la firmeza moral del pueblo, expresó.

En múltiples intervenciones, el General de Ejército ha destacado que la organización alcanzada por el país para enfrentar desde una agresión militar hasta un desastre natural inspira «más respeto que cualquier tipo de armamento», prosiguió.

Bajo el lema de que «la unidad es nuestra principal arma estratégica», insistió en que esta debe basarse en principios sólidos y en la disciplina colectiva, especialmente cuando las circunstancias se vuelven adversas.

Morales Ojeda compartió en su publicación que la preparación para la defensa está vinculada directamente con la necesidad de consolidar la institucionalidad y la disciplina en todos los niveles de la sociedad.

Según sus palabras, la verdadera fortaleza del sistema socialista cubano radica en la cohesión entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el pueblo, formando un «escudo» capaz de resistir cualquier plan subversivo.

Históricamente, Raúl ha convocado a las nuevas generaciones y a los cuadros de dirección a mantener la unidad inquebrantable, recordando que no se debe ser ingenuo ante las dificultades ni sucumbir al desaliento, porque únicamente «entre todos seremos capaces de erradicarlas».