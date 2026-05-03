Actualizan reglamento para los Premios Oscar 2027 y la IA queda fuera de apartados de guion y actuación

Según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, las nuevas condicionantes establecen que las actuaciones y los guiones deben ser obra de seres humanos para ser elegibles

El reglamento actualizado para los Premios Oscar 2027 prohíbe el uso de la inteligencia artificial (IA) generativa en los apartados de guiones y actuación, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, reporta PL.

La puja por la estatuilla dorada cuenta con nuevas reglas en el proceso de selección de nominados y ganadores con miras a la ceremonia 99, las cuales serán aplicadas a todas las películas estrenadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.

Las condicionantes establecen que las actuaciones y los guiones deben ser obra de seres humanos para ser elegibles, indicó la agencia de noticias Reuters.En la categoría de actuación, el documento señala que solo serán postulados los roles acreditados en el contrato legal de la película y que hayan sido «demostrablemente interpretados por humanos con su consentimiento», precisó The Hollywood Reporter.

En el caso de los guiones, las adecuaciones al reglamento establecen que solo los textos de autoría humana pueden optar por el premio a mejor guion original o adaptado, a la vez que el jurado contempla el derecho de solicitar información adicional que demuestre la paternidad humana de las postulaciones.

La actualización de las reglas incluye por primera vez en décadas que un intérprete pueda recibir dos nominaciones al Oscar en la misma categoría si sus interpretaciones están entre las cinco más votadas por diferentes películas, algo que ya era permitido con el resto de los apartados.

Para la competencia de mejor filme internacional, las nuevas normas también aparecen con cambios, ya que hasta ahora, cada país podía postular solo una película a través de su comité oficial.A partir de este año, las películas también pueden ser nominadas si ganan el premio máximo en uno de seis festivales reconocidos:

Berlín (Oso de Oro), Busan (Mejor Película), Cannes (Palma de Oro), Sundance (World Cinema Grand Jury Prize), Toronto (Platform Award) y Venecia (León de Oro).En esta categoría, ya el Oscar no será entregado al país o región, sino al director en nombre del equipo creativo, cuyo nombre aparecerá en la placa de la estatuilla junto al título de la cinta.

En los premios de casting aumenta a tres la cantidad de estatuillas, mientras en fotografía la lista corta de nominaciones será fijada en 20 películas.

Los nuevos parámetros codifican que, en el apartado de maquillaje y peinado, el jurado deberá asistir como mínimo a una de las dos mesas redondas finales. Y en efectos visuales, todos deberán ver los reels de «antes y después» del Bake-Off, disponibles en el servicio interno Academy Screening Room.

La ceremonia de premiación de la edición 99 de los Oscar se celebrará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Hollywood de Los Ángeles, California.