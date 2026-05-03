La verdad como trinchera: la libertad de prensa que Cuba defiende

Cada 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa nos sacude con una pregunta incómoda y necesaria: ¿de qué hablamos realmente cuando hablamos de libertad?

Lejos de ser un concepto abstracto o un eslogan vacío, la libertad de prensa es, en su sentido más hondo, el pulso ético de una sociedad.

Es la decisión de nombrar el mundo sin dobleces y la valentía de sostener la palabra frente al estruendo de quienes pretenden vaciarla de sentido.

En Cuba, esta reflexión adquiere una textura particular. Aquí el periodismo no se ejerce desde la frialdad aséptica de un titular intercambiable, sino como un compromiso entrañable con la gente.

Se entiende la libertad no como un permiso para reproducir intereses ajenos, sino como el derecho inalienable a una información veraz, anclada en la realidad que se comparte con el vecino, con el campesino, con el médico que regresa a casa al amanecer.

Ser periodista en la Isla significa asumir un ejercicio de conciencia: una defensa activa de la verdad frente a la manipulación y el ruido ensordecedor que, desde ciertas coordenadas, intenta dibujar un país que nadie reconoce.

Porque desde escenarios foráneos se ha instalado una fábrica de narrativas empeñada en mostrar una Cuba en ruinas, un páramo sin esperanza sumido en el caos perpetuo. Se construye, con la precisión de un cirujano de la desinformación, una caricatura que responde más a una estrategia política que a un gesto de comprensión humana.

El discurso mediático internacional, en demasiadas ocasiones, se convierte en un espejo deformante: no refleja la realidad del territorio que dice retratar, sino los prejuicios del que observa sin querer ver.

Frente a esa tormenta de titulares prefabricados, el periodismo cubano levanta otra imagen. No desde la ingenuidad, sino desde la obstinación de quien conoce el latido de su tierra.

Es la imagen de los niños que estudian en aulas abiertas, la de los médicos que curan donde otros abandonan, la de los campesinos que dialogan con la tierra y los artistas que transforman el silencio en creación.

Esa verdad no necesita altavoces estridentes; se cuenta sola en la honestidad de quien la narra con respeto.

Por eso, la verdadera libertad de prensa no se mide en decibelios ni en los reflejos distorsionados de las portadas internacionales. Se mide en dignidad. Y en Cuba, esa libertad se ejerce con la certeza profunda de que la verdad no es una mercancía que se vende al mejor postor, ni una propiedad que se alquila para satisfacer agendas ajenas.

La verdad es un territorio que se habita con pertenencia y se defiende, cada día, con la palabra convertida en trinchera y en puente.