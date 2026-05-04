lunes 04 mayo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Organizaciones de Ecuador apoyan revocatoria de mandato de Noboa

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

Dirigentes sociales, sindicales e indígenas en Ecuador impulsan hoy un proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, al que acusan de incumplir su plan de gobierno y afectar derechos laborales y sociales.

Sectores como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), entre otros, respaldan la iniciativa que busca la salida anticipada del mandatario.

El presidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial, Leonidas Iza, confirmó que su organización resolvió apoyar la revocatoria, en coordinación con otros colectivos.El dirigente indígena sostuvo que existen causales para ese mecanismo, entre ellas el incumplimiento del plan de gobierno, decisiones en materia de recursos naturales sin consulta y cuestionamientos sobre soberanía.

Durante la reciente marcha del 1 de mayo en Quito, Iza reconoció en declaraciones a la prensa que el proceso, previsto en la Constitución, podría enfrentar obstáculos institucionales, pero señaló que, de ocurrir, las organizaciones intensificarán las acciones de protesta.

En paralelo, organizaciones sindicales anunciaron un plan de movilizaciones progresivas como parte de la estrategia para presionar la salida del mandatario.El titular de la UNE, Andrés Quishpe, afirmó que se activarán distintas vías para terminar anticipadamente el mandato y aseguró que el proceso se dará en espacios institucionales y en las calles.

La siguiente jornada nacional de protestas está prevista para el 28 de mayo.El presidente del FUT, Edwin Bedoya, manifestó que, a pesar de apoyar la revocatoria, no pueden estar esperanzados en ese procedimiento porque cuentan con un “árbitro en contra”, en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, calificó estas iniciativas como narrativas impulsadas por sectores extremistas y defendió la necesidad de estabilidad para generar empleo y producción.

En declaraciones a la televisora Ecuavisa, la funcionaria afirmó que el Ejecutivo se mantiene enfocado en atender las demandas de la ciudadanía en medio del actual contexto económico.

El proceso de revocatoria del mandato en Ecuador requiere la recolección de firmas y el cumplimiento de requisitos establecidos por el CNE, entidad que debería actuar autoridad administrativa que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

Hasta el momento, el presidente Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.

Destacadas
4 de mayo de 1915: nace la semilla lírica y pedagógica de un hombre imprescindible
Cuba inaugura el año judicial 2026
Denuncia Cuba en Ginebra efectos de orden ejecutiva de Donald Trump
Analizan proyectos cubanos de Inteligencia Artificial en salud
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios