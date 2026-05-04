Organizaciones de Ecuador apoyan revocatoria de mandato de Noboa

Dirigentes sociales, sindicales e indígenas en Ecuador impulsan hoy un proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, al que acusan de incumplir su plan de gobierno y afectar derechos laborales y sociales.

Sectores como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), entre otros, respaldan la iniciativa que busca la salida anticipada del mandatario.

El presidente de la Ecuarunari y excandidato presidencial, Leonidas Iza, confirmó que su organización resolvió apoyar la revocatoria, en coordinación con otros colectivos.El dirigente indígena sostuvo que existen causales para ese mecanismo, entre ellas el incumplimiento del plan de gobierno, decisiones en materia de recursos naturales sin consulta y cuestionamientos sobre soberanía.

Durante la reciente marcha del 1 de mayo en Quito, Iza reconoció en declaraciones a la prensa que el proceso, previsto en la Constitución, podría enfrentar obstáculos institucionales, pero señaló que, de ocurrir, las organizaciones intensificarán las acciones de protesta.

En paralelo, organizaciones sindicales anunciaron un plan de movilizaciones progresivas como parte de la estrategia para presionar la salida del mandatario.El titular de la UNE, Andrés Quishpe, afirmó que se activarán distintas vías para terminar anticipadamente el mandato y aseguró que el proceso se dará en espacios institucionales y en las calles.

La siguiente jornada nacional de protestas está prevista para el 28 de mayo.El presidente del FUT, Edwin Bedoya, manifestó que, a pesar de apoyar la revocatoria, no pueden estar esperanzados en ese procedimiento porque cuentan con un “árbitro en contra”, en referencia al Consejo Nacional Electoral (CNE).

La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, calificó estas iniciativas como narrativas impulsadas por sectores extremistas y defendió la necesidad de estabilidad para generar empleo y producción.

En declaraciones a la televisora Ecuavisa, la funcionaria afirmó que el Ejecutivo se mantiene enfocado en atender las demandas de la ciudadanía en medio del actual contexto económico.

El proceso de revocatoria del mandato en Ecuador requiere la recolección de firmas y el cumplimiento de requisitos establecidos por el CNE, entidad que debería actuar autoridad administrativa que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y constitucionales.

Hasta el momento, el presidente Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre el tema.