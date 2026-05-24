domingo 24 mayo 2026
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Recibe Hospital Neumológico Centro Benéfico Jurídico donación de medicamentos antituberculosos

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Por: Jennifer López

Como parte de la relación de hermandad que por años ha mantenido Cuba y Brasil, llegó un donativo de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades respiratorias, al respecto comentó Cristian Vargas embajador de Brasil en Cuba

La Viceministra de Salud Pública de Cuba Carilda Peña agradeció la ayuda solidaria ofrecida en un momento donde el país vive el recrudecimiento de las medidas del bloqueo de Estados Unidos

El Dr. Manuel Blanco, director del hospital, agradeció también el donativo y recalcó la importancia de este en los tiempos actuales.

Ante la compleja situación que vive el país, debido al recrudecimiento de las medidas arbitrarias del presidente Trump, la solidaridad y el apoyo fraternal de los países hermanos demuestra que Cuba no está sola.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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