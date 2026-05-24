Recibe Hospital Neumológico Centro Benéfico Jurídico donación de medicamentos antituberculosos

Por: Jennifer López

Como parte de la relación de hermandad que por años ha mantenido Cuba y Brasil, llegó un donativo de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades respiratorias, al respecto comentó Cristian Vargas embajador de Brasil en Cuba

La Viceministra de Salud Pública de Cuba Carilda Peña agradeció la ayuda solidaria ofrecida en un momento donde el país vive el recrudecimiento de las medidas del bloqueo de Estados Unidos

El Dr. Manuel Blanco, director del hospital, agradeció también el donativo y recalcó la importancia de este en los tiempos actuales.

Ante la compleja situación que vive el país, debido al recrudecimiento de las medidas arbitrarias del presidente Trump, la solidaridad y el apoyo fraternal de los países hermanos demuestra que Cuba no está sola.