sábado 09 mayo 2026
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‎Realizan en Santiago de Cuba feria dedicada a las madres (+Fotos)

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Yamaili Almenarez González

‎‎En saludo al Día de las Madres, Santiago de Cuba desarrolló una feria comercial y gastronómica en la Avenida Garzón y la céntrica Plaza de Marte, espacios que acogieron a numerosos santiagueros desde las primeras horas de la jornada.‎‎

En la iniciativa estuvieron presentes  los diferentes actores económicos, con una amplia variedad de ofertas que incluyeron productos gastronómicos y agrícolas.‎‎

Como parte de las opciones pensadas para la familia, el INDER realizó actividades dirigidas a los más pequeños de casa, lo que contribuyó a un ambiente festivo y participativo.‎‎

La feria devino así oportunidad para el esparcimiento, las compras y el homenaje a las madres, en una jornada que reafirma las tradiciones de celebración en la ciudad.‎‎‎‎

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