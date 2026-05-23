Fidel hablaba de Raúl

En múltiples ocasiones, Fidel Castro dedicó palabras de reconocimiento y confianza a su hermano Raúl, resaltando su lealtad, disciplina y capacidad de liderazgo. Sus intervenciones públicas reflejaban no solo la cercanía personal, sino también la convicción de que Raúl era un continuador firme de la revolución. El siguiente material expone con claridad la importancia del papel de Raúl en la historia de cuba y en la consolidación del proyecto revolucionario.