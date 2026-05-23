sábado 23 mayo 2026
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Fidel hablaba de Raúl

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

En múltiples ocasiones, Fidel Castro dedicó palabras de reconocimiento y confianza a su hermano Raúl, resaltando su lealtad, disciplina y capacidad de liderazgo. Sus intervenciones públicas reflejaban no solo la cercanía personal, sino también la convicción de que Raúl era un continuador firme de la revolución. El siguiente material expone con claridad la importancia del papel de Raúl en la historia de cuba y en la consolidación del proyecto revolucionario.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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