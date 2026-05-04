Cepeda escribe otra página de leyenda en la pelota cubana

El espirituano llegó a los 2 600 jits en el arranque de la IV Liga Élite

La IV Liga Élite del Beisbol Cubano abrió sus puertas con una jornada de desbordada ofensiva, pero, por encima de los marcadores y los resultados –que dejaron victorias para Artemisa, Matanzas y Las Tunas–, un nombre brilló con luz propia: Frederich Cepeda.

El veterano toletero, quien sigue demostrando que la edad es solo un número, se convirtió en el primer bateador en la historia de las competiciones domésticas cubanas en alcanzar la cifra de 2 600 imparables.

La marca llegó en el mismo escenario donde empezó todo: el estadio Victoria de Girón, en Matanzas. Allí Cepeda –hoy con los Huracanes– conectó un doblete y un sencillo, para empujar y anotar una carrera en el encuentro que su equipo cedió por 11-10 en diez entradas ante los Cocodrilos.

Pero lo que realmente importó fue el número mágico: 2 600 jits repartidos a lo largo de 28 años y cinco meses de carrera, desde aquel 16 de noviembre de 1997 cuando dio su primer incogible, precisamente frente a Matanzas.

Cepeda acumula 2 365 de esos jits en Series Nacionales, 136 en Ligas Élite y 99 en Superligas. Su mayor cosecha la tiene con su selección natural, los Gallos de Sancti Spíritus (2 266), aunque también vistió las franelas de Centrales, Artemisa, Ciego de Ávila, Industriales, Ganaderos, Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas y, ahora, Mayabeque. Su trayectoria lo consagra como rey indiscutible del bateo en la pelota cubana.

Durante la fecha inaugural Artemisa no dio tregua a Industriales en el Latinoamericano. Con Brander Guevara lanzando seis innings perfectos en cuanto a carreras, y una ofensiva que conectó 21 imparables –incluyendo tres jonrones salidos de los bates de Dayán García, Raydel Sánchez (hacia otra galaxia) y José Antonio Jiménez– los Cazadores liquidaron 14-0 por la vía del nocao en el octavo episodio. Rafael Orlando Perdomo cargó con la derrota tras dos entradas y un tercio.

En Las Tunas los Leñadores hicieron respetar su bosque. Con un arranque fulminante de cuatro carreras en el primer episodio y un jonrón de Luis Antonio Pérez en el segundo, derrotaron por 11-4 a Holguín. Yudier Rondón también desapareció la pelota y Yordanys Alarcón, autor de un doble, empujó tres; mientras, Yosmel Garcés se llevó el triunfo en la lomita.

Por los Cachorros, Yasiel González sacudió un cuadrangular.La Liga Élite continúa este domingo con estos compromisos y, según trascendió por parte de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol, aunque inicialmente se acordó que los juegos dominicales comenzarían a la 11:00 a. m., se decidió reprogramar ese horario para las 2:00 p.m. debido a «recientes intercambios con áreas vinculadas a los aseguramientos y la logística».

La entidad rectora dijo además que «el cambio fue informado a las direcciones de los seis equipos como parte de diálogos en los que se abordaron al detalle sus causas y ventajas».