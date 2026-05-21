jueves 21 mayo 2026
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Inició fase III de ensayo clínico vacunal antineumocócico en La Habana

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El ensayo clínico fase III del candidato vacunal conjugado antineumocócico once valente comenzó esta semana en tres policlínicos de la capital, informó el Grupo Empresarial Biocubafarma a través de Canal Caribe.

El estudio permitirá evaluar la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de este inmunógeno desarrollado por el Instituto Finlay de Vacunas, dirigido a adultos entre 50 y 74 años de edad.

Tras una fase II con 432 voluntarios y resultados favorables, esta etapa incluye a 567 participantes, quienes recibirán una dosis única intramuscular con seguimiento clínico durante 30 días.

La investigación se sustenta en la plataforma de la vacuna registrada Quimi-Vio de siete serotipos, ampliada ahora a once, que corresponden a los más frecuentes en la población cubana.

Los especialistas señalaron que la ampliación de cobertura podría fortalecer el esquema nacional de inmunización frente a enfermedades respiratorias, entre ellas neumonía e infecciones agudas.

Durante dos semanas, el ensayo permanecerá abierto en tres policlínicos de La Habana, con equipos médicos y de enfermería que garantizan cada detalle pese a las limitaciones energéticas.

La designación de esta fase respondió a los logros sostenidos alcanzados en etapas previas y a la necesidad de aportar nuevas evidencias científicas para la protección de una población vulnerable.

(Tomado de ACN)

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