El peso del bloqueo: Aislados pero no solos (+ Fotos)

Hay casas que no se miden por el tamaño del portal, sino por el peso de la espera. La de Ana María Palmero Santana pasó siete años atrapada entre la leña, las velas y la resignación.

La electricidad quedaba apenas a unos 100 metros del cable secundario más cercano (en medio de una geografía abrupta), pero en Cuba, bajo el impacto del bloqueo estadounidense, incluso una distancia pequeña puede convertirse en un muro: piezas que no llegan, créditos imposibles, tecnologías encarecidas y programas que no avanzan al ritmo necesario.

En medio de ese cerco económico quedó atrapado su hogar. “Estaba viviendo aquí sin corriente, muy triste, cocinando con leña”, dice Ana María, con el desgaste de quien aprendió a convivir demasiado tiempo con la oscuridad.

Durante años, el sector energético de la isla ha debido sostenerse entre restricciones financieras, dificultades para importar tecnologías y sanciones que golpean desde la compra de combustible hasta la adquisición de sistemas para la generación.

Entonces apareció una brigada de la Empresa Eléctrica Sancti Spíritus (EESS). Llegaron con herramientas, cables, estructuras metálicas y cuatro paneles solares que formaban parte del donativo realizado por la República Popular China para electrificar viviendas aisladas en Cuba.

Abrieron huecos profundos en la tierra, limpiaron el terreno, fijaron bases, ensamblaron soportes y luego hicieron algo aparentemente sencillo: iluminaron una casa.

Ana María lloró. Lloró cuando vio entrar a los trabajadores. Lloró cuando terminaron la instalación y volvió a llorar cuando la luz apareció por primera vez dentro de su vivienda.

Paneles solares para romper años de espera

En Sancti Spíritus, la primera vuelta del programa benefició a 71 familias de zonas rurales aisladas. Son hogares donde la extensión de las redes convencionales resultaba extremadamente compleja por la distancia o las condiciones geográficas.

Durante años, muchas de esas soluciones quedaron ralentizadas por un contexto económico marcado por el endurecimiento de las sanciones y las dificultades para acceder a financiamientos internacionales.

El donativo chino permitió reimpulsar el programa y, entonces, comenzaron a cambiar historias como la de Mildrey Armas Echemendía y Félix Osdany Cardoso Mutis, un matrimonio que también había aprendido a organizar la vida alrededor de las carencias.

Viven en la finca El Algarrobo desde hace cuatro años y conocen demasiado bien el peso de las limitaciones: conservar alimentos como se pueda, soportar el calor inmóvil de las noches en el campo, ver apagarse temprano la casa porque la oscuridad manda más que el reloj.

Cuando les dijeron que llegarían módulos fotovoltaicos, la noticia sonó primero lejana, casi improbable; pero llegó.“Me sentí muy feliz”, dice Mildrey y la frase parece sencilla hasta que se mira alrededor: un ventilador girando durante toda la noche, agua fría después de la jornada, alimentos refrigerados, un televisor que entretiene al niño de la casa.

Félix habla desde otra emoción, quizá más silenciosa. Durante cuatro años no existió posibilidad real de conexión al Sistema Eléctrico Nacional.

Los transformadores quedaban demasiado lejos y cualquier solución convencional implicaba costos difíciles de asumir en medio de un sistema energético golpeado por limitaciones materiales:

“Estamos muy agradecidos con la Empresa Eléctrica y con todos los que hicieron este sueño posible”, comenta.

El esfuerzo detrás de cada interruptor

Ninguna casa se ilumina sola. Detrás de cada bombillo que hoy enciende con naturalidad hay jornadas extendidas bajo el sol:

“Comenzamos el montaje el 17 de abril y la fecha prevista para su culminación era el 15 de mayo, pero nos propusimos terminar el 30 de abril y lo logramos”, explica Reinier Hernández García, director de Inversiones de la EESS.

La cifra resume la magnitud del esfuerzo: 71 módulos fotovoltaicos de dos kilowatts instalados en menos de un mes y distribuidos en todos los municipios espirituanos.Cada sistema incluye paneles solares, batería, inversor integrado, lámparas LED, tomacorrientes, interruptores y cableado básico.

Lo suficiente para encender una vivienda, conservar alimentos, aliviar el calor y extender un poco más la vida después del atardecer.Pero el impacto verdadero no aparece en las especificaciones técnicas. Aparece en la reacción de las familias:

“Cuando encendemos por primera vez las luces muchas personas han llorado. Esa es la realidad”, confiesa el ingeniero.Y quizá ahí esté la dimensión exacta de este Programa. Porque en esas lágrimas no hay solamente alegría.

También hay cansancio acumulado. Hay años de espera. Hay noches enteras vividas demasiado despacio.

Hay dificultades agravadas por un bloqueo que durante décadas ha limitado operaciones financieras, restringido compras tecnológicas y elevado el costo de sostener y expandir el sistema eléctrico cubano.

El donativo de la República Popular China ya beneficia a 71 viviendas aisladas de Sancti Spíritus. Foto Yosdany Morejón

El módulo incluye 5 lámparas LED para las viviendas aisladas. Foto Yosdany Morejón.

En Sancti Spíritus se desplegó una primera vuelta de 71 viviendas beneficiadas con estos módulos. Foto Yosdany Morejón

Ana María Palmero Santana se encuentra entre las beneficiadas con los módulos donados por China para viviendas aisladas en Cuba. Foto Yosdany Morejón

Este módulo de 2 kW incluye los tomacorrientes e interruptores de la casa. Foto Yosdany Morejón