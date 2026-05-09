Cándido Fabré, hijo ilustre de Santiago de Cuba

Los santiagueros que estuvieron en la gala por el Día del Son Cubano, dentro del festival MatamoroSon, fueron testigo de un homenaje más que merecido; la entrega de la condición de hijo ilustre de la Ciudad de Santiago de Cuba al sonero de las madrugadas, el rey de la improvisación, el hijo de Sixta: Cándido Fabré Fabré.

Casi sin poder hablar por la emoción, Cándido felicitó a Rodulto Vaillant por su cumpleaños y dijo que, pese a su elocuencia para crear versos, no tenía palabras, entonces no agradecería, sino que le dedicaría las flores y el reconocimiento de la cuidad a su madre este próximo domingo.

Otorgado por la Asamblea Municipal del Poder Popular para personas con un destacado aporte en la cultura, el deporte, la producción, los servicios, la cooperación, la solidaridad y cualquier otra esfera de la vida, lo merecen también aquellas personalidades que hayan coadyuvado a enaltecer los méritos de esta urbe.

Entonces fue un bálsamo para Cándido ser recibido con tan buena noticia, luego de emprender en la madrugada el periplo desde Manzanillo, por San Luis hasta llegar a la ciudad que hoy lo acoge formalmente como su hijo, porque ya lo era hace mucho tiempo, desee que alegraba las noches y amaneceres de carnaval con temas que levantaban al público bailador, como lo hizo hoy con todos los asistentes a este momento singular.