Feria por el Día de las madres en la avenida Garzón

La Avenida Victoriano Garzón será este sábado el área principal de la Feria por el Día de las Madres y en la Ciudad de Santiago de Cuba se han habilitado otros 7 puntos de venta.

En la fiesta dedicada a las féminas por el segundo domingo de mayo está concebido el hermanamiento respecto a las ofertas del sistema de la agricultura con el polo productivo de Laguna Blanca, Contramaestre, áreas de desarrollo agrícola, la presencia de cooperativistas y campesinos y unidades de la Gastronomía y la Industria Alimentaria, esta última con ofertas en Plaza de Marte.

Medardo Almeida Ibañez, Director de la Empresa Agropecuaria Laguna Blanca, informó que ya está habilitado el transporte para ofertar en la ciudad de Santiago de Cuba variedades de hortalizas y vegetales, viandas y jabas con productos del agro.

Se ha confirmado en la feria agropecuaria la presencia de todos los municipios de la provincia y se incluyen los polos productivos de El Alambre de San Luis, Los Reynaldos y la Minerva de Songo-La Maya y El Sitio, Santa Rita y Rivery, de Palma Soriano.

Se han concebido Ferias en los 9 municipios de la provincia.