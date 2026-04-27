Misión estatal de Cuba en Nicaragua firma por la Patria

Miembros de la misión estatal de Cuba en Nicaragua se sumaron hoy al movimiento Mi Firma por la Patria, una acción de defensa contra el acoso y la amenaza del Gobierno de Estados Unidos.

Durante un acto en la sede diplomática en esta capital, los presentes respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada “Girón es hoy y es siempre”.

Asimismo, ratificaron la irrenunciable vocación de paz, al tiempo que reafirmaron la convicción de defenderse, no solo como un derecho, sino como el más grande honor y deber supremo de cada cubano.

En la ceremonia se afirmó que la verdad del pueblo cubano no será silenciada, al tiempo que se condenó la política del bloque económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana desde hace más de seis décadas, y la calificaron como un acto genocida.

“Esa política de odio y las continuas amenazas de agresión militar contra el pueblo cubano han tenido expresiones contrarias a los valores de millones de hombres y mujeres amantes de la paz y defensores de la solidaridad y el humanismo”, subrayaron.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició con su firma este movimiento la semana pasada como parte de una campaña que busca movilizar a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer la verdad sobre la nación caribeña.