lunes 27 abril 2026
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Misión estatal de Cuba en Nicaragua firma por la Patria

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Prensa Latina
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Miembros de la misión estatal de Cuba en Nicaragua se sumaron hoy al movimiento Mi Firma por la Patria, una acción de defensa contra el acoso y la amenaza del Gobierno de Estados Unidos.

Durante un acto en la sede diplomática en esta capital, los presentes respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada “Girón es hoy y es siempre”.

Asimismo, ratificaron la irrenunciable vocación de paz, al tiempo que reafirmaron la convicción de defenderse, no solo como un derecho, sino como el más grande honor y deber supremo de cada cubano.

En la ceremonia se afirmó que la verdad del pueblo cubano no será silenciada, al tiempo que se condenó la política del bloque económico, comercial y financiero impuesto por Washington contra La Habana desde hace más de seis décadas, y la calificaron como un acto genocida.

“Esa política de odio y las continuas amenazas de agresión militar contra el pueblo cubano han tenido expresiones contrarias a los valores de millones de hombres y mujeres amantes de la paz y defensores de la solidaridad y el humanismo”, subrayaron.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició con su firma este movimiento la semana pasada como parte de una campaña que busca movilizar a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer la verdad sobre la nación caribeña.

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Comentarios
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