Recupera PNR cargamento de pollo sustraído en Placetas

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) recuperó el cargamento de pollo sustraído en un robo con fuerza ocurrido el 29 de marzo en Placetas, Villa Clara, informó la institución desde su perfil oficial en Facebook.

El hecho involucró la extracción de 110 cajas de pollo importado de un contenedor de la MIPYME Hermanos Granela.

Como resultado del operativo, se realizó un registro legal en el domicilio de un implicado y fueron ocupados 131 paquetes de pollo de aproximadamente dos kilogramos cada uno.

También se aseguraron evidencias de interés criminalístico para la investigación en curso. La PNR destacó que la actuación coordinada con los órganos investigativos demostró capacidad de respuesta y compromiso con la protección de los bienes de la población.

Las acciones continúan para lograr el esclarecimiento total del caso, identificar a todos los responsables y presentarlos ante la justicia.