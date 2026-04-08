Dialogó embajador cubano con nuevo Alto Comisionado para los Refugiados

Barham Salih, nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), recibió en la sede del organismo en Ginebra al embajador de Cuba, Rodolfo Benítez Verson, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Ambas partes coincidieron en que el mundo enfrenta gran inestabilidad, con millones de personas desplazadas forzosamente, lo que hace más urgente el mandato de protección de ACNUR.

Salih destacó la colaboración de Cuba en la inclusión de refugiados, reflejada en el acceso gratuito a servicios de salud y educación, así como en la nueva Ley de Migración.

Expresó su interés en mantener coordinación estrecha con el gobierno cubano para cumplir el mandato de ACNUR.

Benítez reconoció la cooperación de ACNUR con Cuba, incluida la asistencia técnica para fortalecer capacidades nacionales ante eventos meteorológicos severos.

El diplomático actualizó al Alto Comisionado sobre el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que desde el 29 de enero incluye un bloqueo energético con efectos nocivos en la vida de la población cubana. Señaló que, pese al impacto del bloqueo, Cuba mantiene su compromiso con la protección de las personas refugiadas en su territorio.

Explicó las acciones del país para perfeccionar el marco jurídico y administrativo en materia migratoria, con la nueva Ley de Migración que amplía garantías y beneficios para extranjeros, facilita trámites y consolida un enfoque humanista de la movilidad.

Reafirmó la disposición de Cuba a colaborar con ACNUR y otros Estados en respuestas integrales y sostenibles a los desafíos actuales.