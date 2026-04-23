jueves 23 abril 2026
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En Rajayoga el pueblo firma por la independencia y soberanía de la patria (+Fotos)

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Joel Macías Rivas

Como ellos, decenas de compatriotas acudieron a estampar su firma por la patria, en una clara expresión del compromiso del pueblo con la soberanía nacional.

Aunque el aviso se realizó con apenas una hora y media de antelación y la convocatoria fue fijada para las cinco de la tarde, justo en el horario en que muchos atienden los quehaceres del hogar antes del corte eléctrico, y bajo una persistente llovizna, la respuesta resultó alentadora; poco a poco, los vecinos comenzaron a llegar.

Esta zona residencial de Rajayoga, en Santiago de Cuba, resaltan las personas jubiladas. La mayoría se distingue por su sentido del deber, su patriotismo y su firme disposición a defender la Revolución, incluso más allá de lo ya entregado, con la voluntad de dar lo que les reste de vida si fuera necesario, para que las nuevas generaciones puedan aspirar a un mundo mejor.

Esa convicción fue reiterada por Silva, Cruz, Ocaña, Rivera y otros participantes, quienes, además de orientar a los firmantes, intercambiaron con este redactor sobre la significación del acto que protagonizaban en un momento especialmente sensible, que exige la unidad de acción de los cubanos frente a las amenazas contra la soberanía del país.

A estos puntos de firma en el barrio acuden, además de los jubilados, las personas en descanso, ya que los trabajadores suelen realizar este tipo de acciones en sus respectivos centros laborales.

En Rajayoga existe, además, una arraigada tradición patriótica: aquí residen hombres y mujeres con valiosas experiencias en la lucha contra bandidos, en el enfrentamiento a desembarcos de grupos contrarrevolucionarios por las costas y en misiones internacionalistas en África.

Son personas que, sin desearlo, ya conocieron escenarios complejos en defensa de la patria y que hoy mantienen viva esa vocación de compromiso.

Este día evidenció que, pese a las limitaciones y desafíos cotidianos, persiste una voluntad firme de participación y defensa de principios considerados esenciales: la presencia activa de estos vecinos no solo honra su historia, sino que también reafirma la continuidad de una conciencia colectiva dispuesta a sostener, desde la base, los valores que consideran fundamentales para el futuro del país.

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Comentarios
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