martes 28 abril 2026
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Misión de Cuba en Suecia respalda “Mi Firma por la Patria”

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Prensa Latina
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La Misión Estatal de Cuba en Suecia expresó su respaldo a “Mi Firma por la Patria”, un llamado a defender la soberanía del país frente a las presiones que ejerce hoy Estados Unidos contra la isla.

Con su rúbrica los trabajadores reafirmaron su compromiso de acompañar este esfuerzo, que lleva a cada rincón del planeta la verdad de Cuba, el sufrimiento del pueblo como consecuencia del bloqueo y la guerra económica multidimensional, agravada por el cerco energético, indicaron aquí fuentes diplomáticas.

La iniciativa, convocada en Cuba por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el acto por el aniversario 65 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución, el pasado 16 de abril, se convirtió en un movimiento nacional e internacional de solidaridad.

Este movimiento de firmas, que comenzó oficialmente el 19 de abril en Playa Girón con la rúbrica del propio presidente y la dirección de la Revolución, se extiende por todos los centros laborales, comunidades e instituciones, y recibió además el respaldado de intelectuales, artistas, periodistas y trabajadores de diversos sectores.

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