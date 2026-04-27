Aquí una parte del latido de la cultura en Santiago de Cuba

La urbe Santiago de Cuba, Ciudad Creativa en la Música por decisión de la Unesco, proyecta su labor cultural en varios frentes a la vez, algo habitual en esta localidad cuna del son y del bolero; de notables literatos, y un referente nacional en la danza folclórica.

Sí, los días 28, 29 y 30 de abril venideros, se desarrollará aquí un evento cultural de gran popularidad; el Barrio Danza Municipal, que tendrá lugar cada jornada desde las 10:00 horas. en el majestuoso Teatro Heredia, informó Karla Barbados García, comunicadora de la Dirección Municipal de Cultura.

El encuentro, auspiciado por el Centro Provincial de Casas de Cultura y la Casa de Cultura Municipal Miguel Matamoros, es para resaltar el trabajo artístico comunitario desde edades tempranas, y contará con agrupaciones como Mokenko Nadupere, Sin Límite, Estrellitas del Futuro, Corazón de niño.

En la rama literaria, la promotora Yisel González se refirió a la Peña Página 4 que realiza el escritor Oscar Cruz y que este 22 de abril tendría lugar en el Hogar Materno Amanecer Feliz, en el reparto Rajayoga.

También habló del Taller Aula de Poesía, que conduce el escritor y poeta Reynaldo García Blanco, que este 25 de abril desde las 09:00 horas se desarrollará por Whats App.

Y de la misma forma, mañana será el Sábado del Libro con dos títulos: “Babilonia revisitada y otros cuentos”, de F. Scott Fitzgerald, y “Antología personal”, de Aida Bahr, quien presentará ambas obras a las 10:00 horas, en el Centro de Promoción Literaria José Soler Puig, en la calle Enramadas.

Y en la comunidad de Los Pinos, en esta ciudad, la Huelga de Abril de 1958 contra la tiranía de Fulgencio Batista fue el tema de un conversatorio en la biblioteca Miguel Ángel Díaz Mejías.

Además de ahondar en el significado de aquella acción se rindió tributo a los revolucionarios caídos, especialmente al mártir cuyo nombre lleva la biblioteca.Vecinos, alumnos de la escuela Vietnam Heroico, y trabajadores de la “Vietnam Heroico” escucharon la conferencia impartida por el M.Sc. Fernando Luna.