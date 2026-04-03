Cupet: Planta de biometano en Matanzas entra en fase final de montaje (+Fotos)

La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) informó hoy desde su perfil en Facebook que la primera planta de biometano en Cuba, ubicada en el municipio de Martí, provincia de Matanzas, avanzó hacia la fase final de montaje.

Edrey Rocha González, director general de Cupet, supervisó los trabajos de esta instalación, concebida para producir biometano destinado a alimentar ómnibus y generar electricidad para su propio funcionamiento.

El proyecto cuenta con liderazgo técnico del Centro de Investigación del Petróleo y la participación de entidades de Cupet como la Empresa de Ingeniería y Proyectos del Petróleo, la Empresa de Mantenimiento del Petróleo (Empet) y la Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo y Gas.

La iniciativa es financiada por la Unión Europea mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinada por el Ministerio de Economía y Planificación.

Según Cupet, especialistas de España realizarán en los próximos días la puesta en marcha de la planta, considerada única en la Isla.

La visita de la máxima dirección de Cupet permitió evaluar el potencial de aplicar tecnologías similares en otras áreas de la industria petrolera nacional.