Cuba evoca a los mártires de Humboldt 7

El secretario de organización del Comité Central del Partido de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy a los mártires de los sucesos de Humboldt 7.

«Evocamos a estos jóvenes vilmente asesinados ¡A esa Cuba neocolonial de oprobio y crímenes no volveremos jamás! Cuba está firme y rinde tributo a sus héroes», expresó en la red social X.

La Cancillería de la isla también evocó la fecha, calificando la masacre como uno de los crímenes más atroces durante la dictadura batistiana.«Rendimos homenaje a los jóvenes asesinados. Su legado sigue vivo en las nuevas generaciones que alzan la voz por la justicia social», acotó es un post la Cancillería.

La masacre de Humboldt 7. Acto criminal cometido el 20 de abril de 1957 en La Habana, por la Olivia Nacional en un edificio de la calle Humboldt, contra los revolucionarios sobrevivientes del Asalto al Palacio Presidencial durante la tiranía de Fulgencio Batista.

Entre los sobrevivientes de la acción a Palacio estaban los jóvenes José Machado, Juan Pedro Carbó, Fructuoso Rodríguez y Joe Westbrook, todos integrantes del Directorio Revolucionario quienes se ocultaban en el edificio marcado con el número 7 en la calle Humboldt de la capital cubana.

La delación de un antiguo participante en la lucha, llevó hasta el lugar a los esbirros de la tiranía de Batista, deseosos de venganza, y ahí cayeron abatidos los cuatro jóvenes.