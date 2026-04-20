lunes 20 abril 2026
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Cuba evoca a los mártires de Humboldt 7

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Prensa Latina
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El secretario de organización del Comité Central del Partido de Cuba, Roberto Morales, recordó hoy a los mártires de los sucesos de Humboldt 7.

«Evocamos a estos jóvenes vilmente asesinados ¡A esa Cuba neocolonial de oprobio y crímenes no volveremos jamás! Cuba está firme y rinde tributo a sus héroes», expresó en la red social X.

La Cancillería de la isla también evocó la fecha, calificando la masacre como uno de los crímenes más atroces durante la dictadura batistiana.«Rendimos homenaje a los jóvenes asesinados. Su legado sigue vivo en las nuevas generaciones que alzan la voz por la justicia social», acotó es un post la Cancillería.

La masacre de Humboldt 7. Acto criminal cometido el 20 de abril de 1957 en La Habana, por la Olivia Nacional en un edificio de la calle Humboldt, contra los revolucionarios sobrevivientes del Asalto al Palacio Presidencial durante la tiranía de Fulgencio Batista.

Entre los sobrevivientes de la acción a Palacio estaban los jóvenes José Machado, Juan Pedro Carbó, Fructuoso Rodríguez y Joe Westbrook, todos integrantes del Directorio Revolucionario quienes se ocultaban en el edificio marcado con el número 7 en la calle Humboldt de la capital cubana.

La delación de un antiguo participante en la lucha, llevó hasta el lugar a los esbirros de la tiranía de Batista, deseosos de venganza, y ahí cayeron abatidos los cuatro jóvenes.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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