martes 21 abril 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Cuba agradece Maratón Cultural de solidaridad desde México

Picture of Prensa Latina
Prensa Latina
https://www.prensa-latina.cu/

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy las muestras de solidaridad recibidas desde Ciudad de México.

«Recibimos con alegría, cariño y gratitud las manifestaciones de solidaridad con Cuba del Maratón Cultural en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, organizado por la Liga Cultural Antifascista», escribió en el área social X.

La iniciativa defiende la causa del pueblo de la isla caribeña y rechaza la criminal política de bloqueo, cerco energético y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.

Destacadas
Cuba agradece Maratón Cultural de solidaridad desde México
Convocatoria<<Taller de buenas prácticas periodísticas en Redes Sociales >>
Por los caminos que Melissa destruyó
Día del compromiso: la memoria viva de Jesús Menéndez
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios