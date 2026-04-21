Cuba agradece Maratón Cultural de solidaridad desde México

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció hoy las muestras de solidaridad recibidas desde Ciudad de México.

«Recibimos con alegría, cariño y gratitud las manifestaciones de solidaridad con Cuba del Maratón Cultural en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México, organizado por la Liga Cultural Antifascista», escribió en el área social X.

La iniciativa defiende la causa del pueblo de la isla caribeña y rechaza la criminal política de bloqueo, cerco energético y amenazas del gobierno de Estados Unidos contra Cuba.