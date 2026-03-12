Se recoge café en macizos cafetaleros de San Luis (+Fotos)

Fotos Autora

Transcurre el mes de marzo y está a punto de concluir la cosecha cafetalera en San Luis. El compromiso de los caficultores es recoger todo el grano maduro, conscientes de la importancia que este tiene como rublo exportable para la economía nacional y local.

Desde agosto pasado se recoge café en las montañas sanluiseras, en lo que representa la cosecha 2025 – 2026.

Según la información de Liván González Cobas, director de la Unidad Empresarial de Base cafetalera, perteneciente a la Empresa Café San Luis, por estos días se acopia un nivel de café seco que aún tienen los productores. Actualmente se cambian productos alimenticios por café oro y se han acopiado alrededor de 15 toneladas del grano, por este concepto.

La acción consiste en que cada diez latas de café se entrega un módulo alimenticio que muchas veces llega a los 1500 pesos y los productores sienten satisfacción y motivación.

El huracán Melissa dañó muchas de las plantaciones, aun así ya existen en el territorio 103 toneladas almacenadas y se aspira llegar a 135. En un futuro inmediato, según el directivo, el productor recibirá pago en divisas por lata de café entregada.