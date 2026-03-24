Regresa el Fútbol masculino al Antonio Maceo

Por Alejandro Pavia.



El fútbol vuelve a ser protagonista este sábado 28 de marzo en Santiago de Cuba, el Estadio Antonio Maceo acogerá el primer partido clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 en la categoría sub-20.

Los jóvenes Leones arribarán a nuestra Isla mañana 25 de marzo provenientes de Panamá, después de haber disputados varios juegos amistosos. Se preparan en los dias 26 y 27 de este mes para el juego oficial contra el equipo de Jamaica.

La selección nacional sub-20 bajo la dirección de Pedro Pablo Pereira buscará la victoria que los pondría ya dentro de la clasificación, apostando por el talento joven y la intensidad en cada jugada.

En la convocatoria destacan los santiagueros Cristian Bravo Castillo, Pedro Brayan Ortiz y Yuliano Calzado, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su calidad ante el público indómito.