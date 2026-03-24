martes 24 marzo 2026
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Regresa el Fútbol masculino al Antonio Maceo

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El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Por Alejandro Pavia.


El fútbol vuelve a ser protagonista este sábado 28 de marzo en Santiago de Cuba, el Estadio Antonio Maceo acogerá el primer partido clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026 en la categoría sub-20.
Los jóvenes Leones arribarán a nuestra Isla mañana 25 de marzo provenientes de Panamá, después de haber disputados varios juegos amistosos. Se preparan en los dias 26 y 27 de este mes para el juego oficial contra el equipo de Jamaica.
La selección nacional sub-20 bajo la dirección de Pedro Pablo Pereira buscará la victoria que los pondría ya dentro de la clasificación, apostando por el talento joven y la intensidad en cada jugada.
En la convocatoria destacan los santiagueros Cristian Bravo Castillo, Pedro Brayan Ortiz y Yuliano Calzado, quienes tendrán la oportunidad de mostrar su calidad ante el público indómito.

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Comentarios
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junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
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abril 15, 2024 at 6:13 am
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Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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