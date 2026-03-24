Solidaridad sin fronteras: Reciben en la Universidad de Oriente a la brigada “Levántate por Cuba” (+Fotos)

Con información de la UO .

En una jornada cargada de simbolismo y hermandad, la Universidad de Oriente abrió sus puertas para recibir a la brigada solidaria “Levántate por Cuba”, encabezada por su coordinador, Howard Ehrman.

Más que un encuentro institucional, fue un reencuentro con la esencia del internacionalismo: ese puente que se tiende con hechos y se fortalece con convicciones.

La cita, que contó con la presencia de vicerrectoras y directivos de la casa de altos estudios, tuvo además un protagonismo juvenil ineludible.

Líderes de la FEU Oriente y la Juventud UO acompañaron el diálogo, evidenciando que la juventud universitaria santiaguera no solo asiste a estos espacios, sino que los protagoniza con mística y sentido de pertenencia.

El intercambio giró en torno a tres ejes fundamentales: la lucha común contra el cambio climático, el trabajo pueblo a pueblo y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre cubanos, mexicanos y norteamericanos.

Temas urgentes que, desde la academia y el activismo, encuentran en este tipo de alianzas una vía concreta para avanzar.

Los miembros de la brigada agradecieron la oportunidad de compartir en escenarios de interés mutuo, mientras que desde la parte cubana quedó clara una certeza: construir puentes desde la universidad es también un acto de compromiso histórico.

Para los jóvenes de la FEU y la UO, ese compromiso se llama esperanza activa, diálogo sincero y voluntad firme de tender manos más allá de cualquier geografía.