América Latina reduce el hambre, pero 33 millones aún la sufren

Brasilia.— Latinoamérica y el Caribe acumulan cuatro años consecutivos de reducción del hambre, pero más de 33 millones de personas aún la padecen, advirtió hoy la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En la primera jornada de la 39 Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, celebrada en la capital de Brasil, el subdirector general y representante regional del organismo, René Orellana Halkyer, presentó los resultados del trabajo del bienio 2024-2025.

Durante su intervención, el funcionario subrayó que, si bien esta área geográfica muestra progresos sostenidos en la disminución del hambre y la inseguridad alimentaria, persisten profundas brechas sociales, pues una de cada cuatro personas enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave y alrededor de 182 millones no pueden costear una dieta saludable.

Orellana destacó que la FAO orientó su labor en el periodo mencionado a consolidar marcos normativos, fortalecer capacidades institucionales y promover inversiones estratégicas para acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

En el eje de mejor producción, la cooperación técnica permitió avanzar en gestión sostenible de suelos, uso responsable de insumos y agricultura resiliente al clima, en tanto más de ocho mil agricultores fueron capacitados mediante el Programa Mundial de Doctores del Suelo, activo en 11 países.

Al mismo tiempo, los Estados reforzaron su compromiso con la actualización del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la Celac 2030, así como con programas de alimentación escolar y políticas públicas basadas en datos.

El informe presentado este lunes también resaltó avances en la conservación de la biodiversidad, la neutralidad en la degradación de tierras y la acción climática en los sistemas agroalimentarios.

Durante el bienio, la FAO movilizó 158,5 millones de dólares en financiamiento ambiental y climático.

Asimismo, el organismo apoyó a los países en el acceso a 400 millones de dólares en contribuciones voluntarias y en la movilización de 900 millones en cofinanciamiento y coinversión.

El representante regional advirtió que mantener y acelerar estos avances demandará continuidad política, inversiones sostenidas y una cooperación regional fortalecida frente a los desafíos climáticos, económicos y sociales.

La 39 Conferencia Regional, que sesiona en Brasilia hasta el 6 de marzo, constituye el principal órgano de gobernanza de la FAO en la región y definirá las prioridades de trabajo para los próximos dos años.