domingo 29 marzo 2026
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Jornada de donaciones para Cuba en capital dominicana este domingo

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La Campaña Nacional de Solidaridad del Pueblo Dominicano ¡Cuba no está sola! desarrolla hoy una jornada de recolección de medicamentos y alimentos destinados a la isla, en medio del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

A las restricciones económicas vigentes desde hace más de seis décadas se suman nuevas medidas de presión, como la orden ejecutiva firmada en enero de este año por el presidente Donald Trump, a través de la cual impuso un bloqueo energético a Cuba.

Los organizadores indicaron que la recepción de las donaciones tendrá lugar a partir de las 10:00, hora local, en el Parque Independencia, ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con la participación de diversos sectores sociales.

La Campaña resaltó la tradición solidaria de esa nación antillana, que —a pesar de las limitaciones derivadas del bloqueo económico, comercial y financiero— ha brindado cooperación a numerosos países, incluida la República Dominicana, por lo que consideró este un momento oportuno para corresponder a ese apoyo.

El pasado 17 de marzo, más de una veintena de organizaciones sociales, culturales, patrióticas y comunitarias del país llamaron a reforzar la solidaridad con el pueblo cubano, al destacar los vínculos históricos que unen a ambas naciones.

Durante una rueda de prensa, estas entidades anunciaron la campaña “¡Cuba no está sola!” y subrayaron la necesidad de impulsar acciones concretas frente a la compleja situación que atraviesa la isla.

En esa ocasión, Roberto Payano, presidente de la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, informó sobre la recolección de medicamentos, insumos médicos y artículos de uso cotidiano en diferentes municipios y provincias del país, así como la promoción de iniciativas de cooperación energética, incluido el envío de kits solares.

Asimismo, explicó que se habilitaron varios centros de acopio en distintas localidades, entre ellos la biblioteca de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la sede de la Asociación Dominicana de Profesores y sus comités municipales, la Escuela Multitemática y el local del partido Fuerza de la Revolución.

También se suman espacios como la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la organización Ce-Mujer, el Comité de Solidaridad con los Pueblos en Barahona, además de una cuenta bancaria habilitada por la Campaña para recibir aportes.

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Comentarios
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mayo 31, 2024 at 12:24 am
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