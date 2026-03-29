Prensa Latina condena asesinato de periodistas en Líbano

El presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa, condenó hoy el asesinato de tres comunicadores en el sur del Líbano y exigió al gobierno de Israel poner fin a esa práctica contra periodistas y corresponsales de guerra.

En una carta dirigida a Ghassan Ben Jeddou, presidente del Consejo de Dirección de la red panárabe Al-Mayadeen, Legañoa expresó su repudio por el crimen contra Fatima Ftouni, corresponsal de Al-Mayadeen; su hermano Mohammad Ftouni, fotoperiodista y colaborador; y Ali Choeib, corresponsal de guerra del canal Al-Manar TV, hecho ocurrido en la carretera de Jezzine.

«Lo ocurrido constituye, sin duda, un crimen flagrante del gobierno sionista de Israel y en tal sentido exigimos a Tel Aviv que ponga fin a esa macabra práctica contra periodistas y corresponsales de guerra», subrayó el directivo de la Agencia Informativa Latinoamericana.

Legañoa destacó que Fatima Ftouni será recordada como «una voz valiente que se destacó por su labor informativa en medio de intensos combates en el sur libanés desde el inicio de las hostilidades en 2023».Junto a ella se encontraba Ali Choeib, corresponsal que ha acompañado la defensa del Líbano contra las agresiones israelíes desde la liberación del año 2000.

El presidente de Prensa Latina señaló que la muerte de los tres profesionales deja «mensajes que constituyen símbolos: la inquebrantable solidaridad con la tierra libanesa, más fuerte y sólida que el odio sionista; el compañerismo entre colegas de los diversos medios de comunicación, y, lo más importante, el valor de nuestros profesionales de la comunicación, dispuestos a dar su vida por las causas justas».

Denunció que el ataque «vulnera los principios del derecho internacional humanitario y las normas que protegen a los periodistas durante conflictos armados, en particular los Convenios de Ginebra y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas».

«Lo peor es que el crimen ocurre ante la mirada cómplice de la comunidad internacional y constituye un asesinato selectivo y a las claras premeditado por el gobierno israelí», enfatizó Legañoa.

Recordó que no es la primera vez que corresponsales de Al-Mayadeen son blanco de agresiones y mencionó los asesinatos de Farah Omar y Rabih Maamari, el 21 de noviembre de 2023; de Ghassan Najjar y Mohammad Reda, el 25 de octubre de 2024; así como los recientes ataques contra la corresponsalía en Beirut y un edificio residencial cercano.

«Desde la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina repudiamos enérgicamente los intentos por silenciar la voz contrahegemónica de los medios de comunicación alternativos a la narrativa del imperialismo estadounidense y el sionismo israelí», subrayó.

En la misiva, Legañoa evocó las palabras del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, en la despedida de las víctimas del atentado contra un avión cubano en Barbados: «no podemos decir que el dolor se comparte. El dolor se multiplica».

«Los profesionales de Prensa Latina, y me atrevo a asegurar que de toda la prensa en nuestro país, lloramos hoy junto a ustedes el abominable crimen de los comunicadores libaneses.

Ellos también eran nuestros compañeros», expresó el presidente de la agencia latinoamericana.Legañoa reiteró «la certeza de que seguiremos con ustedes en la lucha por la justicia, la independencia, la autodeterminación y la información veraz para nuestros pueblos».