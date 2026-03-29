domingo 29 marzo 2026
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Irán anuncia ataques a instalaciones industriales en EAU y Baréin

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Prensa Latina
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La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció hoy la ejecución de ataques con misiles y drones contra dos plantas de aluminio en Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Según informó la agencia semioficial Tasnim, las acciones tuvieron como objetivo las instalaciones Emirates Aluminium (EMAL), en territorio emiratí, y Aluminium Bahrain (Alba), en el reino de Baréin, bajo el argumento de su vinculación con la industria militar estadounidense.

En un comunicado, la CGRI aseguró que ambas plantas desempeñan un papel relevante en cadenas de producción asociadas al sector militar de Estados Unidos, y señaló que EMAL posee una de las mayores capacidades productivas de aluminio a nivel mundial, con 1,3 millones de toneladas anuales.

Por su parte, Alba confirmó que una de sus instalaciones fue alcanzada, con saldo de dos heridos leves, mientras Emirates Global Aluminium reportó daños en su planta de Al Taweelah, ubicada en la Zona Económica Khalifa.

Las autoridades iraníes acusaron a Estados Unidos e Israel de atacar anteriormente infraestructuras industriales dentro de Irán desde bases situadas en la costa sur del Golfo Pérsico, lo que motivó la respuesta militar anunciada.

Desde finales de febrero, la confrontación entre Irán, por un lado, y Estados Unidos e Israel, por otro, se ha intensificado con intercambios de ataques que han causado centenares de víctimas y daños a infraestructuras en varios países.

En paralelo, Teherán extendió sus operaciones hacia lo que considera intereses y posiciones estadounidenses en países árabes, acciones que han sido rechazadas por gobiernos de la región, los cuales exigen el cese inmediato de las hostilidades.

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