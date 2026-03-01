Falleció destacado entrenador de Atletismo de Santiago de Cuba

El entrenador Roberto Riveaux Fernández falleció en la madrugada del sábado 28 de febrero en su natal Santiago de Cuba.

Durante muchos años fue considerado un mago, erudito del atletismo cubano en las carreras de velocidad. Muchos estelares pasaron por tus manos, en la larga lista figuran Ricardo Pérez Silvera, Anita Rodríguez, Idalia Hechavarria y Armando Guerra.

«Hoy tus hijos te lloramos,» escribió en la Red social Facebook uno de sus alumnos Alejandro Quiroga. «Hombre sincero, honesto emprendedor, un tiempo entrenador de nuestra selección nacional cubana con éxitos además en otras patrias como Venezuela y Nicaragua, fajardista de pura cepa.

De luto el atletismo santiaguero y cubano de luto, vuela alto a los brazos de nuestro gran arquitecto del universo. Condolencias a tu linda familia y amigos.