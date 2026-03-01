domingo 01 marzo 2026
Falleció destacado entrenador de Atletismo de Santiago de Cuba

El entrenador Roberto Riveaux Fernández falleció en la madrugada del sábado 28 de febrero en su natal Santiago de Cuba.

Durante muchos años fue considerado un mago, erudito del atletismo cubano en las carreras de velocidad. Muchos estelares pasaron por tus manos, en la larga lista figuran Ricardo Pérez Silvera, Anita Rodríguez, Idalia Hechavarria y Armando Guerra.

«Hoy tus hijos te lloramos,» escribió en la Red social Facebook uno de sus alumnos Alejandro Quiroga. «Hombre sincero, honesto emprendedor, un tiempo entrenador de nuestra selección nacional cubana con éxitos además en otras patrias como Venezuela y Nicaragua, fajardista de pura cepa.

De luto el atletismo santiaguero y cubano de luto, vuela alto a los brazos de nuestro gran arquitecto del universo. Condolencias a tu linda familia y amigos.

Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
