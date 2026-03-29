Erick Hernández sigue haciendo magia

Impuso un nuevo récord en dominio del balón

Erick Hernández rompió su propia marca de dominar el balón solo con la cabeza, sentado en el piso y con 1,5 kilogramos de peso atados en cada tobillo, al permanecer una hora, 24 minutos, 33 segundos y 82 milésimas, logro que intentará homologar en los Guinness.

En una presentación en el hotel Cohiba de la capital, el hombre récord batió su propia marca por casi cuatro minutos, lo que reafirma su buen estado de forma.

Con 59 años, licenciado en Cultura Física y exfutbolista, Erick ratifica su vigencia al sumar esta marca a una extensa colección de más de 30 récords mundiales, muchos homologados por Guinness World Records.

Así Hernández sigue la estela de un 2025, cuando consiguió seis marcas del orbe. A su edad, no parecen existir imposibles para este habanero que tiene el balón de fútbol como una extensión de su cuerpo.