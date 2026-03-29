Abogacía santiaguera en el centro de la legalidad (+Fotos)

Por: Naylet Hernández Blanc

El nuevo Decreto -ley oficializado por la Gaceta Oficial de la República de Cuba, recientemente relacionada con la Asociación de la empresa estatales y no estatales abre una puerta a maneras novedosas para gestionar, desarrollar y hacer crecer la economía cubana.

Un nuevo escenario donde la abogacía empresarial adquiere un rol protagónico que lo convierte en un actor estratégico que fundamenta jurídicamente las alianzas, previene riesgos legales y económicos, y garantiza que los acuerdos respondan a la Constitución de la República y al propio Decreto-Ley 114.

De ahí que la intervención de los abogados es decisiva en modalidades contractuales como los contratos de igualas, que aseguran servicios continuos bajo condiciones pactadas, y los contratos determinados para un servicio especifico, de producción cooperada, que integran recursos humanos, técnicos y financieros en proyectos conjuntos.

Con Vivian Vera Rosado, abogada del Bufete Colectivo #2 de Santiago de Cuba conversamos para conocer los beneficios de la asesoría jurídica ante es nueva norma legislativa y al respecto expresó que, es vital para garantizar el éxito de los emprendimientos y que los abogados del bufete colectivo pueden ofrecer servicios de asesoría y representación legal cruciales.

Periodista: Muchas veces hay reticencias en los emprendedores en asumir a un abogado para su asesoría, ¿Por qué?

Abogada:

«Es un problema que empieza por la cultura, o sea, ellos quizás se enfocan más en lograr los propósitos de su negocio sin tener en cuenta todo lo positivo que le puede aportar un asesoramiento jurídico.

Y generalmente ya concurren a nosotros cuando ya tienen una situación latente, una situación urgente, y entonces es que tienen la oportunidad de darse cuenta que hubieran evitado determinada situación o resultado desfavorable para su negocio, si hubieran podido contar con un abogado.

Siempre van a haber resistencia, porque ellos manejan su finanza y para su finanzas el asesor jurídico lo ven como un gasto, cuando debieran verlo como una inversión.

Sin embargo los clientes que nosotros tenemos están satisfechos, porque además tienen la garantía de que cuando son supervisados por determinado organismo o tienen cualquier situación, están respaldados. Y los resultados difieren de uno que tiene asesoramiento y de aquel que no lo tiene» .

Estas nuevas modalidades de negocios favorecen la articulación del tejido empresarial cubano, mejor aprovechamiento de las capacidades productivas, encadenamientos productivos, sustitución de importaciones e incremento de las exportaciones, mayor eficiencia y eficacia, generación de empleo, innovación, competitividad empresarial, y reconoce el papel complementario del sector no estatal para el desarrollo socioeconómico del país.