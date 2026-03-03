martes 03 marzo 2026
Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas

Picture of Sierra Maestra
Sierra Maestra
Teniendo en cuenta las medidas anunciadas por el Instituto de Información y Comunicación que modifican las salidas de los periódicos de circulación nacional y elimina -temporalmente- la de los de circulación provincial, Sierra Maestra adecua sus rutinas productivas.

En aras de mantener la vitalidad del medio y el compromiso con nuestros lectores, se prevé la publicación del periódico de 8 páginas, pero en formato PDF, al cual se puede acceder a través de nuestra página web:www.sierramestra.cu y en el canal de Telegram.

En esta etapa nos proponemos potenciar el trabajo en las diferentes plataformas digitales, sistematizar las entrevistas online con temas de la cotidianidad de los santiagueros, desarrollar la multimedialidad en los trabajos periodísticos que se publiquen en nuestro sitio web.

Sierra Maestra, ratifica su responsabilidad con la información a la población santiaguera, la cual se hace muy necesaria en este período. Conscientes de lo que estas modificaciones representan para los lectores, especialmente quienes recibían el periódico en el formato impreso, se buscan las alternativas para hacer más viable el acceso a nuestros contenidos.

Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
