En Cienfuegos, con la energía del Sol

Autor: Julio Martínez Molina

Cienfuegos.– Aunque, por supuesto, debido a su vital importancia, sean los cuatro grandes campos solares fotovoltaicos de la provincia los más promocionados, en Cienfuegos la apuesta por el sol viene acompañada, paralelamente, de otros proyectos que también contribuyen a la necesaria alternativa de priorizar las energías renovables para el desarrollo de Cuba.

Ninguno de ellos es menor, por reducida que pueda ser la carga que proporciona, porque la sumatoria de muchos contribuye a obtener más energía, en múltiples espacios, con el consustancial beneficio de la calidad de vida que implica para comunidades, instituciones u hogares favorecidos.

EN EL BOMBEO DE AGUA

El uso de paneles solares para el sistema de bombeo de agua tuvo sus antecedentes en Cienfuegos, con el montaje del primero de esos equipos, en el asentamiento San Marcos, de Lajas.

Más tarde fueron beneficiados grupos poblacionales en Las Pitas y la Reforma, en el propio municipio de Lajas. En tanto, en Cumanayagua serían los de Gaviña y Vega Vieja, para luego completar esta avanzada en el batey azucarero de 5 de Septiembre, en el municipio de Rodas.

El programa del cambio de la matriz energética en Cienfuegos, en su primera etapa, contempló la instalación de 63 estaciones de bombeo, con motores de menos de 10 kilowatts (kW) de potencia, en aquellos lugares que no disponían de motobombas o que recibían el agua por pipa.

La mayoría de ellos en los municipios de Lajas, Aguada y Abreus, con un ahorro común de 780 kWh (kilowatts hora) y el beneficio a más de 20 000 personas.

El mayor de estos medios fue destinado, en 2023, a la comunidad de Real Campiña, en Aguada de Pasajeros, con 64 módulos fotovoltaicos y una capacidad de 20 litros por segundo (L/seg). No obstante, la mayoría son de seis paneles y 6 L/seg.

Mayra Águila, operadora en Campo de Tiro, dijo que el cambio es considerable, pues a diferencia de la otra bomba, esta es automática y funciona siempre que el pozo tenga agua y haya sol.

Esa ventaja hace que las 215 casas del lugar dispongan del servicio mucho más tiempo.

Lajas es de los sitios cienfuegueros de mayor problema con el manto freático. Por eso fue tan bien recibida la sustitución de los sistemas de bombeo en los pozos conocidos por Acopio 1 y 2, con el montaje de los 24 paneles que convirtieron la energía solar en eléctrica para alimentar los motores.

Perteneciente al consejo popular de Pepito Tey, de la capital provincial, el asentamiento de Quesada tuvo la dicha de que su estación de bombeo figurase entre las designadas para el cambio de la matriz energética. Unas 178 viviendas se beneficiaron con la transformación. Lo que antes parecía un sueño, fue realidad: el disfrute del agua durante ocho horas, siempre que haya sol.

En la comunidad de Espartaco, perteneciente al municipio de Palmira, los habitantes conocieron una experiencia similar. Ileana Veitía González, operadora de la estación de bombeo allí, manifestó que la implementación del cambio de matriz representa una gran bondad. Indicó que el uso de los paneles solares permite ahorrar electricidad y brinda satisfacción al pueblo. La nueva tecnología permite el abastecimiento a 895 consumidores, entre los que se cuentan estudiantes y trabajadores del Instituto Politécnico Juan B. Jiménez.

SOLIDARIDAD NIPONA EN ABREUS

En marzo de 2025, Nakamura Kazuhito, embajador de Japón en Cuba, inauguró, en el municipio de Abreus, un proyecto gracias al cual más de 1 200 habitantes de las comunidades de Carmelina, Guasimal, San Ignacio y Mijalito reciben agua potable.

La iniciativa, financiada por la nación asiática, tuvo un coste superior a los 63 000 euros, y fue implementada en coordinación con la organización no gubernamental para el desarrollo Mundubat, de España, y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH).

Consistió en el montaje de cuatro bombas de agua alimentadas por paneles solares fotovoltaicos e igual número de dosificadoras.

Ahora, estaciones de bombeo como la instalada en Mijalito funcionan aunque no haya fluido eléctrico en la zona, y la energía solar fotovoltaica hace posible el abasto del preciado líquido a la población.

ELECTROBOMBAS SOLARES EN EL ESCAMBRAY

En agosto de 2025, el Comité de Solidaridad Cuba–Suiza Vilma Espín donó una electrobomba solar al colectivo artístico Teatro de los Elementos, emplazado en El Jobero, perteneciente al municipio de Cumanayagua, en el Macizo de Guamuhaya.

La tecnología tuvo como objetivo optimizar el acceso al agua para 87 familias y sostener dos hectáreas de huertos comunitarios vinculados al proyecto Jobero Verde Arte y Vida.

Según José Oriol González, director del grupo teatral, la solución elimina la dependencia de combustibles fósiles y fortalece la autosustentabilidad alimentaria de la prestigiosa institución escénica, liberando recursos para sus creaciones artísticas, que involucran de una forma u otra a los 210 habitantes de la zona.

PANELES EN EL HOGAR, UNA GRAN VENTAJA

Unos 470 representantes de las esferas de la Educación y la Salud fueron seleccionados en la provincia para la venta con facilidades de pago, de módulos de paneles solares para sus hogares, decisión que ha sido merecedora de múltiples encomios dentro de ambos sectores y que ojalá pueda expandirse dentro de estos y a otros más.

Con una larga trayectoria en Educación de más de 42 años (jubilado y reincorporado a su tarea), el maestro Gonzalo González, del municipio de Abreus, es uno de los beneficiados.

El consagrado pedagogo manifestó su agradecimiento a la dirección del sector y al Gobierno cubano por haberlo tenido en cuenta y nunca olvidarse de las personas que trabajan en función de su pueblo. Más allá del ahorro y la comodidad, Gonzalo vio los paneles como un aval a su destacada labor.

CAMBIO DE MATRIZ EN ALUMBRADO PÚBLICO

Uno de los pilares visibles de la transformación de la matriz energética en Cienfuegos es el programa de sustitución del alumbrado público por luminarias solares, implementado en arterias principales como el Bulevar de San Fernando, el Prado, la Avenida 56 (San Carlos), el Parque José Martí y el Parque Villuendas.

La instalación, a mediados del año anterior, de 78 lámparas solares por el Gobierno municipal de Cienfuegos (18 de 500 W y 60 de 1 000 W) representa una potencia total de 69 kW.

Con un promedio de diez horas de servicio diario, estas luminarias generan un ahorro aproximado de 690 kWh al día y 25 185 kWh al año.

Si se considera un costo de generación de 0,25 dólares por kWh, el ahorro anual estimado supera los 65 000 dólares.

SIN PAUSA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES

Tras la terminación del cuarto parque solar fotovoltaico de 21,87 megawatts (MW), situado en la localidad de Pepe Rivas, la provincia arrancará el montaje de otro nuevo, con capacidad de 5 MW y enclavado en la zona de la CEN–Juraguá, como parte del donativo chino de 120 MW, el cual incluirá una batería de 2 MW para el suministro nocturno.

Salvador Vera Hernández, director de Proyectos de la Empresa Eléctrica Provincial, explicó que Cienfuegos proyecta otro grupo de cuatro parques, de 21,87 MW cada uno, con lo cual alcanzaría las ocho grandes instalaciones de este tipo.

Si se suman unos 18 MW de pequeños parques erigidos anteriormente, con este cuarto emplazamiento recién terminado en Pepe Rivas, la provincia dispone de una capacidad aproximada de 127 MW, la cual equivaldría anualmente a unas 41 000 toneladas de combustibles fósiles dejadas de consumir, según cálculos estimados.