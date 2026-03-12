El mundo dice: Cuba no está sola

Lo sabe el mundo que cada día, desde distintos puntos geográficos, reclama su fin. El bloqueo económico, comercial y financiero de Washington a Cuba es una forma criminal y genocida de asediar a un país soberano.

A sabiendas de ello, el ayuntamiento de la ciudad italiana de Turín aprobó una Resolución que lo condena y demanda implementar proyectos concretos de ayuda a la población de la nación caribeña, informó Prensa Latina.

La iniciativa, presentada por los concejales Claudio Cerrato y María Grazia Grippo, del Partido Democrático (PD), denuncia los graves efectos de las presiones del Gobierno estadounidense.

De ahí que, en dicho documento quede reflejada la «preocupación por las consecuencias del bloqueo petrolero impuesto a Cuba», a partir de la Orden Ejecutiva dirigida a tratar de impedir la entrada de combustible a ese país, para provocar una «crisis energética y humanitaria», señala el texto.

El pueblo cubano -remarca la Resolución- «sufre las dramáticas consecuencias de un prolongado bloqueo económico, comercial y financiero, recientemente endurecido por esas nuevas medidas restrictivas, que prácticamente han eliminado el suministro de petróleo». Y explica, además, que «esta escasez energética está paralizando los servicios esenciales, impactando gravemente la distribución de alimentos, el suministro de agua y, sobre todo, el funcionamiento de los centros de salud, poniendo en grave riesgo a los segmentos más vulnerables de la población».

En consecuencia, el Ayuntamiento turinés exhortó a las autoridades locales, en estrecha colaboración con el Departamento de Protección Civil y las organizaciones humanitarias, «a evaluar la posibilidad de implementar iniciativas concretas de ayuda, como la recolección de medicamentos y artículos de primera necesidad».

Según la información, se instó también al Gobierno de Italia a reiterar, en todos los foros internacionales, su oposición al bloqueo, que afecta los derechos fundamentales de la población civil, y a promover en su lugar el restablecimiento de canales de cooperación, a la par que se solicitó que se informe al Parlamento italiano sobre la situación actual en Cuba, «para que la gravedad de la crisis pueda finalmente recibir el espacio necesario en un debate institucional transparente y profundo».

Finalmente, en el documento se alude a la solidaridad que une a Turín con la Mayor de las Antillas, haciendo énfasis en la contribución que brindaron en el año 2020 miembros de la Brigada Médica Henry Reeve, al pueblo de esa ciudad italiana, en los momentos más críticos de la pandemia de Covid-19.

Esta iniciativa se suma a otras que impulsan en Italia diversas organizaciones, como «Energía para la Vida», copatrocinada por la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba, la Asociación de Promoción Social ARCI, la Confederación General Italiana del Trabajo y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia, y la campaña «Un Medicamento para Cuba», promovida por la Unión Sindical de Base (USB), uno de los mayores gremios italianos, dirigida a apoyar la salud pública en esa nación.

SOLIDARIDAD ANTIMPERIALISTA DE MANILA A LA HABANA

De su lado, el levantamiento del bloqueo fue demandado también este miércoles en un acto en la Universidad Ateneo, de Filipinas, como parte de una convocatoria bajo el lema «Solidaridad antimperialista de Manila a La Habana».

Con la certeza de luchar por una causa humaniyaria, se congregaron estudiantes, miembros de la Asociación Cultural y de Amistad Filipinas-Cuba y del Consejo Mundial de la Paz, y representantes de la Oficina de Género y Anti-acoso de la Universidad Diliman y de la coalición Freedom from Debt.

Los participantes, dio a conocer Prensa Latina, manifestaron mensajes de apoyo al pueblo cubano y resaltaron el ejemplo que constituye para el mundo, no solo por su resistencia, sino también por sus logros en materia de justicia social y su cooperación internacional, en particular en la esfera de la Salud.

Por la parte cubana, a través de una videoconferencia, la embajadora Yadira Ledesma manifestó cómo el país ha resistido, durante los últimos 67 años, las agresiones imperialistas y el sistema unilateral de sanciones más abarcador y prolongado aplicado contra toda una nación y su pueblo.

La cita demostró, una vez más, que la Isla no está sola y cuenta con amigos que, esta vez desde Asia, levantan sus voces para exclamar «¡Viva Cuba libre!»

DESDE NUESTRA AMÉRICA, EL AGRADECIMIENTO

Desde América Latina también se escucharon voces en apoyo a la Mayor de las Antillas, pues medios de prensa reportaron una manifestación frente a la Embajada de Estados Unidos en Chile, con el objetivo de ratificar su apoyo a Cuba ante la difícil situación que atraviesa la nación caribeña, como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo.

«Hoy día venimos a decirle a Estados Unidos que Cuba no está sola y que vamos a luchar para que pueda seguir adelante con su proyecto propio, defendiendo al pueblo», dijo a Prensa Latina la concejala Dafne Concha, quien aseveró que es esta una isla de paz, solidaria, que ha llevado a todo el mundo médicos para ayudar a salvar vidas.

Por su parte, Amaya Candia, presidenta de la Sociedad Médica Internacional de Egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), realzó, como «uno de los logros más importantes a nivel internacional», los más de 32 000 galenos de 122 países graduados en ese centro de estudios.

Asimismo, condenó las campañas contra las brigadas médicas cubanas que prestan servicio en distintas partes del mundo.

La manifestación fue convocada por el Movimiento de Solidaridad, el Partido y las Juventudes Comunistas de Chile, la Brigada de Propaganda Popular, la ELAM-Chile y el Instituto de Cultura José Martí, entre otras organizaciones.