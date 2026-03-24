Detiene PNR cargamento ilegal de madera en Camagüey

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) informó desde su perfil en Facebook la detención este lunes en Jimaguayú, Camagüey, de un camión con más de dos mil pies de madera preciosa (cedro) sin documentación legal.

El vehículo, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte y arrendado, procedía del municipio de Najasa y fue interceptado cuando trasladaba la carga sin las guías forestales requeridas.

Según la fuente, durante la operación se intentó sobornar a los agentes, quienes mantuvieron su integridad y lograron la detención del propietario de la madera, evitando su destino ilegal.

El hecho se inscribe en la política de tolerancia cero frente a la tala y el tráfico de madera, delitos tipificados en el Código Penal como violaciones contra el medio ambiente y la propiedad estatal.

Autoridades recordaron que estas prácticas provocan deforestación, pérdida de biodiversidad y afectan la producción forestal planificada, además de generar pérdidas económicas para el país.

El Cuerpo de Guardabosques, la PNR y los tribunales populares actúan de manera coordinada para sancionar a los responsables, aplicando multas, decomisos y penas de privación de libertad en los casos más graves.

Cuba reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y con los convenios internacionales de conservación de bosques, en defensa del patrimonio forestal nacional.