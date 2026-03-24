martes 24 marzo 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Detiene PNR cargamento ilegal de madera en Camagüey

Picture of ACN
ACN

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) informó desde su perfil en Facebook la detención este lunes en Jimaguayú, Camagüey, de un camión con más de dos mil pies de madera preciosa (cedro) sin documentación legal.

El vehículo, perteneciente a la Empresa Provincial de Transporte y arrendado, procedía del municipio de Najasa y fue interceptado cuando trasladaba la carga sin las guías forestales requeridas.

Según la fuente, durante la operación se intentó sobornar a los agentes, quienes mantuvieron su integridad y lograron la detención del propietario de la madera, evitando su destino ilegal.

El hecho se inscribe en la política de tolerancia cero frente a la tala y el tráfico de madera, delitos tipificados en el Código Penal como violaciones contra el medio ambiente y la propiedad estatal.

Autoridades recordaron que estas prácticas provocan deforestación, pérdida de biodiversidad y afectan la producción forestal planificada, además de generar pérdidas económicas para el país.

El Cuerpo de Guardabosques, la PNR y los tribunales populares actúan de manera coordinada para sancionar a los responsables, aplicando multas, decomisos y penas de privación de libertad en los casos más graves.

Cuba reafirma su compromiso con la protección de los recursos naturales y con los convenios internacionales de conservación de bosques, en defensa del patrimonio forestal nacional.

Destacadas
Solidaridad sin fronteras: Reciben en la Universidad de Oriente a la brigada “Levántate por Cuba” (+Fotos)
Modelos predicen control de la epidemia para inicio de año
Solidaridad en El Salvador tiende su mano amiga a Cuba
La vocación docente más allá del aula
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios