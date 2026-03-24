martes 24 marzo 2026
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Santiago de Cuba apuesta por la soberanía energética en su sistema radial

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Indira Ferrer Alonso

Las 11 emisoras de la provincia suroriental están siendo beneficiadas con la instalación de módulos solares fotovoltaicos.

Esta iniciativa forma parte del programa nacional para la transformación de la matriz energética en el país, asegurando que la radio santiaguera mantenga su vitalidad.

Según informó Yunior Estrella, director provincial de Radio, estos módulos de dos kilovatios están destinados a proteger los másters de transmisión.

Con esta tecnología, se asegura que la programación habitual llegue a los centros transmisores y, de ahí, al oído del pueblo, incluso durante contingencias eléctricas.

La instalación de estos sistemas fotovoltaicos es una respuesta estratégica ante los prolongados apagones y las campañas mediáticas contra la isla.

Al asegurar la emisión de noticiarios y programas tradicionales, la radio reafirma su papel como medio de comunicación vital y cercano a la identidad de los cubanos.

El cambio de matriz energética en Santiago de Cuba es una prioridad que trasciende la radio. El plan incluye la instalación de 138 equipos en centros vitales y 555 en viviendas aisladas del Plan Turquino, consolidando el avance hacia las fuentes renovables en instituciones de salud, bancos y comunicaciones.

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Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
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