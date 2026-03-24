Santiago de Cuba apuesta por la soberanía energética en su sistema radial

Las 11 emisoras de la provincia suroriental están siendo beneficiadas con la instalación de módulos solares fotovoltaicos.

Esta iniciativa forma parte del programa nacional para la transformación de la matriz energética en el país, asegurando que la radio santiaguera mantenga su vitalidad.

Según informó Yunior Estrella, director provincial de Radio, estos módulos de dos kilovatios están destinados a proteger los másters de transmisión.

Con esta tecnología, se asegura que la programación habitual llegue a los centros transmisores y, de ahí, al oído del pueblo, incluso durante contingencias eléctricas.

La instalación de estos sistemas fotovoltaicos es una respuesta estratégica ante los prolongados apagones y las campañas mediáticas contra la isla.

Al asegurar la emisión de noticiarios y programas tradicionales, la radio reafirma su papel como medio de comunicación vital y cercano a la identidad de los cubanos.

El cambio de matriz energética en Santiago de Cuba es una prioridad que trasciende la radio. El plan incluye la instalación de 138 equipos en centros vitales y 555 en viviendas aisladas del Plan Turquino, consolidando el avance hacia las fuentes renovables en instituciones de salud, bancos y comunicaciones.