domingo 04 enero 2026
Facebook X-twitter Youtube Instagram

Enero de la Memoria: El Día en que la Libertad Entró en Camagüey (+Fotos)

Picture of Redacción tvsantiago
Redacción tvsantiago
El sitio de la televisión en Santiago de Cuba

Las manecillas del reloj de la historia se detienen, una y otra vez, en ciertas fechas que palpitan con luz propia.

Para esta ciudad de tinajones y calles enredadas, ese instante eterno tiene nombre: 4 de enero de 1959.

Un enero luminoso, no solo por el sol, sino por la esperanza que, montada en la Caravana de la Libertad, llegaba triunfante desde Santiago.Al frente, Fidel Castro Ruz.

La ciudad, entera, volcada en las aceras, en los balcones, en el aire mismo, para recibir al hombre y al sueño que materializaba.

Hoy, quien lo vivió y hoy peina canas, cierra los ojos y aún lo ve: la figura erguida en la cúspide del tanque Sherman, atravesando la ciudad, saludando a su pueblo. Un gesto que se volvió memoria tallada a fuego.

Las cámaras, profesionales o temblorosas en manos de aficionados, se encargaron de que el tiempo no borrara la evidencia.

No hacían falta muchas palabras; la alegría desbordada de los camagüeyanos en cada fotograma lo dice todo. Esa imagen, más que un recuerdo, es un latido compartido.Hoy, domingo, el calendario marca 66 vueltas alrededor de aquel sol.

Y la memoria, fiel, convoca. En la plaza de la Libertad, el mismo punto donde aquella noche de enero la voz de Fidel se fundió con la del pueblo, seguramente se reunirán nuevamente los camagüeyanos.

Los de entonces, que guardan la historia en la mirada, y los jóvenes, que la reciben como herencia viva.

Son las manecillas de un reloj que no se cansa de señalar, en su tic-tac perpetuo, los momentos que forjaron la soberanía.

El 4 de enero es uno de esos instantes dorados: el día en que la libertad, en caravana, entró para quedarse en las calles de Camagüey.

Destacadas
Discurso de Díaz-Canel en acto de condena a agresión de EE. UU.
Continúan las labores de mantenimiento de la infraestructura hidráulica en la Planta Potabilizadora de Quintero
Inauguran exposición de fotógrafos mexicanos en galería de Songo-La Maya
Asume nuevo secretario Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en Tercer Frente
Comentarios
Joel Macías Rivas @ Conversando con Juanita Randich, presidenta de la Unión de Juristas en Santiago de Cuba
junio 3, 2024 at 8:41 am
Los juristas son, en principio, servidores públicos imprescindibles.
Fernando Acosta Riveros @ Instan a incrementar el control de recursos en Santiago de Cuba
mayo 31, 2024 at 12:24 am
Saludos desde México. La cultura de la previsión así como la calidad en el trabajo ayuda a los pueblos de…
Joel @ Finalizó en Santiago de Cuba encuentro de miembros del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech (+Video) (+Fotos)
abril 15, 2024 at 6:13 am
Jornadas de trabajo intenso; en esta cobertura tuve la oportunidad de acercarme a personas revolucionarias y aman y honran la…
Joel @ No todo está perdido
abril 11, 2024 at 1:44 am
Son los jóvenes quienes, en mayoría, llevan el mayor peso del quehacer cotidiano del país. Así ha sido siempre. No…
Suscribirse
Notificar de
guest

0 Comments
Comentarios en línea
Ver todos los comentarios